¡Ö¥É¥¢¥¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×½é¤Î»à¼Ô¤«¡¡¥¤¥¿¥º¥é¤Ç¥É¥¢¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿£±£±ºÐ¾¯Ç¯¤¬¼Í»¦
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥É¥¢¥¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤òÃæ¿´¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¼ã¼Ô¤¬´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëà´í¸±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸á¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥É¥¢¥¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½é¤Î»à¼Ô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Á£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£²Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó»Ô¤Ç¡¢£±£±ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬£¸·î£³£°Æü¡¢Í§¿Í¤é¤È¶áÎÙ¤Î½»Âð¤Î¥É¥¢¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥É¥¢¤ò¤¿¤¿¤¯¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±Æü¸á¸å£±£°»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥óÆîÉô¤Î½»Âð¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÇØÃæ¤ò·â¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±£³£±Æü¸áÁ°£²»þ¤´¤í¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¾¯Ç¯¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¸¡»ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó·Ù»¡¤Î»¦¿Í²Ý·º»ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥¹½äººÉôÄ¹¤Ï¡Ö·Ù´±¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÉÕ¶á¤Î½»Âð¤Î¥É¥¢¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥É¥¢¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤¹¤°¤Ë²È¤«¤éÆ¨¤²¤¿¡£Ã¯¤«¤¬²È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Æ¨¤²¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢£±£±ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÇØ¸å¤«¤é·â¤¿¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡È¯Ë¤¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£²ÈÂðÁÜº÷Îá¾õ¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¡¢²È¤ÎÃæ¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÉð´ï¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥¹»á¤Ï¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¡¢¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Àµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥¿¥º¥é¤Ï¡¢¥É¥¢¥¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥ó¡¦¥É¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥À¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Å¤¯¤«¤é¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ò²þ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬²È¤Î¥É¥¢¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤òÏ¿²è¤·¡¢¤½¤Î¸åÆ¨¤²¤Æ¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ê¤É¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¯Ç¯¤¬¥É¥¢¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤À¤±¤«¡¢¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤¿¤À¤±¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥É¥¢¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£