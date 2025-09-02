¿À¸Í¡¦µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¡¦²£ÉÍFCÀï¤Øµ¤¹ç½½Ê¬
¡¡¿À¸Í¤Ï3Æü¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¡¦²£ÉÍFCÀï¡Ê¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä¡Ë¤ËÎ×¤à¡£Æ±ÇÕ¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÂç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¡£8·î¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ë¼éÈ÷¿Ø·Á¤¬Êø¤ì¤¿·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ï2Àï¹ç·×¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·èÃå¡£¥ê¡¼¥°Àï¤È¤ÏÍÍÁê¤¬°ã¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î½éÀï¤ÎÀï¤¤Êý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÁ°È¾¤Î90Ê¬¡É¤òÀï¤¤¤Ë¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤¿¤È¤¨°ú¤Ê¬¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡È¸åÈ¾¤Î90Ê¬¡É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ§¼±¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á°²ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2ÀïÌÜ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡22Æü´Ö¤Ç¸ø¼°Àï7»î¹ç¤òÀï¤¦²áÌ©ÆüÄø¤Ç¡¢¼¡Àï¤Ï6»î¹çÌÜ¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£³§¤ÇÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢8·î30Æü¤Î¥ê¡¼¥°²£ÉÍMÀï¤«¤é¤ÎÂçÉý¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ·ø¼é¤ÎÁê¼ê¤ò¤É¤¦Êø¤¹¤«¡¢¤É¤¦Àè¼ê¤òÃ¥¤¦¤«¡£¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤Ç¹ñÆâ3Âç¥¿¥¤¥È¥ëÍ£°ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£