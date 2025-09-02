お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆（４７）が２日までにＸ（旧ツイッター）を更新。生まれて初めての海外旅行で、いきなりやらかしたことを明かした。

渡辺は現在米国に滞在中で「バナナマンの設楽さんと設楽さんのお友達とウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに来ています」と投稿。

続けて「生まれて初めての海外旅行ですがダラス空港で２０時間くらい動けず初の海外旅行でロストバゲージしました。初海外で浮かれて買ったＲＩＭＯＷＡのスーツケース。まだ荷物を入れるために買ってから一回しか開けてないのに」と初の海外旅行のために購入した高級スーツケースが行方不明になったことを嘆き「色々使い方を教えてくれてそれ以上にディズニーのことを教えてくれたディズニー大好きなＲＩＭＯＷＡの女性店員さんにも申し訳ない」とつづった。

それでも「しかし、それを覆すくらいフロリダディズニー楽しい！足を踏み入れた瞬間に私の足りていない部分になにか新鮮な水のようなものが入ってくるのを感じた。楽しすぎて泣いた。まだまだ泣きます」と初の海外旅行は刺激的で、大いに楽しんでいるようだ。