¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¤Ä¤¤¤ËÈ¬ÌÚ¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿Íö»Ò¡¡ÍÉ¤ì¤ë¶»Ãæ¤òÊª¸ì¤ë¡Ö¤Ó¤ó¤Î¥Õ¥¿¡×¤È¡Ö³ÝÊª¡×
¡¡£²Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âè£±£±£²²ó¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¤¬¤éÈë¤á¤¿»×¤¤¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÈÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î¼ê¤¬¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¬¾å¤Ë·Ç¤²¤¿¼ê»ý¤Á¤Î½ñÎàÆþ¤ì¤Ç¤·¤Î¤Ä¤¯±«¤ò¤µ¤¨¤®¤ëÈ¬ÌÚ¡£¼«¼¼¤ò½Ð¤ÆÄÉ¤¦Íö»Ò¤¬»±¤òº¹¤·¤À¤¹¡£¤½¤Î±¦¼ê¤ÏÊÁ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×Éô¤òÍ¾¤·¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¬ÌÚ¤Îº¸¼ê¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Íö»Ò¤Î±¦¼ê¤Ë½Å¤Ê¤ë¡££²¿Í¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤ê¡¢Ðíâ×»£±Æ¤Ç¼Ì¤µ¤ì¤¿»±¤Ï¾®¹ï¤ß¤ËÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡»¨²ßÅ¹¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÍö»Ò¤ÏÀëÅÁÊ¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î·³Ââ»þÂå¤Î¾å´±¤¬È¬ÌÚ¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÇÍö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¡¢¤Î¤Ö¤Ï£²¿Í¤¬Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤«´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿¤¬¡¢Íö»Ò¤Ï¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦Îø¤Ï¤·¤Ê¤¤»Ý¤Î¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¡£Íö»Ò¤ÏÀï»þ¡¢·ëº§¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤òÃæ¹ñÀïÀþ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£±£±£²ÏÃ¤Ç¡¢Íö»Ò¤Î¶»Ãæ¤¬½ÅÁØÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»±¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÀèÎ©¤ÄÍö»Ò¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¼¼Æâ¡£ÆÏ¤±Êª¤òÅÏ¤·¤ËÍè¤¿È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤â»ëÀþ¤Ï¹ç¤ï¤»¤º¡¢ÄÀÌÛ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ËÍëÌÄ¡£µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Íö»Ò¤Ï¤Ó¤ó¤Î¥Õ¥¿¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤ÆÈ¬ÌÚ¤Ë³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¸Ç¤¤¤Ê¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ³«¤±¤ë¡££²¿Í¤Ë±«²»¤¬¤«¤Ö¤ë¡Ä¡£
¡¡È¬ÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈùÌ¯¤Ê»×¤¤¤ò¼¨¤¹ÄÀÌÛ¡£Îø¤ÎÍò¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÍëÌÄ¡£Îø¤ÏÉõ°õ¤È´è¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¤ò²ò¤Êü¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ó¤ó¤Î¸Ç¤¤¥Õ¥¿¤¬³«¤±¤é¤ì¤¿¡£³«Êü¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤¬Ç¡¤¯¡¢±«¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¤À¤¬Íö»Ò¤Î¿´¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Éú¤·ÌÜ¤Î¤Þ¤Þ¡Ö»ä¡¢¤â¤¦È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÌÎ¥¤µ¤¨¤Û¤Î¤á¤«¤¹¡£
¡¡Íö»Ò¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥«¥®¤ò¡¢Ëå¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¬¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Ö¡¢Êì¤Î±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢Íö»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÉô²°¤ÎÊÉ¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ï¤ó¤Æ¤ó¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ä¤í¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤Ï¡¢¹ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊª¸ì¤ë°ìÊý¡¢¼öÇû¤â¾ÝÄ§¤¹¤ë³ÝÊª¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø¤Ç¤â¡ÖÍö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥È¤À¤±°ã¤¦¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æ£²²ó¸«¤¿¡×¤ÈÃíÌÜ¤Î£²¿Í¤Î¹ÔÊý¡£ËÁÆ¬¡¢ºî¶Ê²È¤Î¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬¡Ö»Å»ö¤âÎø¤âÁ´ÎÏÅêµå¡×¤È¿ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡Ä¡£