¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§
¡¡ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¤¬ºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤¬£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£
¡¡¤¿¤à¤é¤ÏµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ê£Î£Ó£Ã¡Ë½Ð¿È¤Ç£±£¹£¹£²Ç¯¤Ë¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£¹Ç¯¤«¤é¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ý¤Á¥Í¥¿¡Ö¤Á¤ã¡Á¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡££²£³Ç¯£µ·î¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£°Âå¤Îº¢¤ËÁ°ºÊ¤È·ëº§¤·¡¢£±ÃË£²½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢£±£±Ç¯¤ËÊÌµï¤¬È½ÌÀ¡££±£³Ç¯£··î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£½÷À¤Ë¥â¥Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬ËÜÌ¾¤Ç¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£