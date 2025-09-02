FRUITS ZIPPER真中まな「私たちにも分からないぐらい宇宙人」なメンバーとは？
【モデルプレス＝2025/09/02】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の真中まなと仲川瑠夏が2025年9月1日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。不思議な行動をするメンバーについて話す場面があった。
【写真】FRUITS ZIPPER真中まなに「宇宙人」と評されたメンバー
FRUITS ZIPPERは、10月からテレビ朝日系アニメ「クレヨンしんちゃん」（毎週土曜午後4時30分〜）の主題歌を担当することが決定した。過去には、事務所の先輩であるきゃりーが楽曲「キミに100パーセント」で同作の主題歌を担当しており、真中と仲川は3月に開催した松本かれんの生誕祭で同曲をカバー。松本がセンターを務め、真中と仲川がバックダンサーとして参加した。
真中は、グループのダンスの振り付けなどを担当している人物が「元々きゃりーさんのダンサーさん」と話し、ダンサーバージョンの振り付けは「息切れが途絶えない」ほど大変だったと回顧。リハーサルは「もう1回やりたいです！」と声が飛び交う部活動のような真剣な雰囲気で、「結構見たことないFRUITS ZIPPERだった」と振り返った。同曲を聴いて育ったという仲川は「この曲、本気で大好き…マジで大好き！」と興奮気味に語り、ハードなダンスに加えて歌唱も同時に行っているきゃりーが「『すごいな』って改めて思った」と感心したようだった。
また、グループのメンバーが同作に登場するシーンを想像する場面も。仲川は、友達の作り方を尋ねる同作のキャラクター・風間トオルに対して、お姉さん役の櫻井優衣が「『あいうえお』って言ったら…『かきくけこ』って言うでしょ？そうしたら『さしすせそ』の友達が来て」と珍回答をすると推測。真中は、櫻井が「マユリカとおねだりフルーツジッパー」（テレビ朝日系／2024〜2025年）で同様の発言をしていたことを説明した。
また、グループには「宇宙人、何人かいる」と自身のほかに仲川、松本、鎮西寿々歌の名前を挙げ、櫻井を含む残り3人は「地球人かなって」と言いつつ「優衣ちゃんは、たまに本当に私たちにも分からないぐらい宇宙人になる時ある」と明かしていた。（modelpress編集部）
