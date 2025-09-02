大阪市西成区で下校の列に突っ込んだ容疑者「別の小学校でも狙った」…逮捕時に「全てが嫌になった」

大阪市西成区の小学校前で５月、車が児童の列に突っ込み７人が重軽傷を負った事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職矢沢勇希容疑者（２９）（東京都東村山市）が逮捕直後の大阪府警の調べに「別の小学校でも子どもを狙っていた」という趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材でわかった。

大阪地検が刑事責任能力を調べるため５月から実施していた鑑定留置は今月１日で終了。地検が起訴の可否を慎重に検討している。

事件は５月１日に発生。下校中の小学２、３年の児童７人の列にスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）が突っ込み、運転していた矢沢容疑者が現行犯逮捕された。逮捕時の調べに「苦労せずに生きている人が嫌だった」「全てが嫌になり、小学生をひき殺そうとした」と供述していた。

捜査関係者によると、矢沢容疑者は事件２日前の４月２９日夜、ＪＲ新大阪駅近くでＳＵＶをレンタル。府警が防犯カメラ映像などでＳＵＶの走行経路を調べたところ、同３０日に大阪市東住吉区の小学校周辺を走行していたことが確認された。矢沢容疑者は逮捕直後、「（西成区の小学校とは）別の小学校でも子どもを狙った」という趣旨の供述をしていた。現在は黙秘しているという。