のん“あみあみ”衣装で美ボディ際立つ写真公開「まるで女神の降臨」「流石」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】女優・アーティストののんが1日、オフィシャルブログを更新。大胆かつ幻想的なオフショットを披露し、ファンの注目を集めている。
【写真】のん“あみあみ”衣装の大胆オフショット
この日、「赤白黒」と題してブログを更新したのん。「あみあみ」とつづり、鮮やかな赤い髪を際立たせ、繊細な編み目模様の白い衣装をまとい、両腕を大きく広げて光を浴びる姿を公開。胸元から足元にかけて透け感のある素材が妖艶さを引き立てつつ、頭からかかる白い布がベールのように揺れ、神秘的な雰囲気を漂わせた。
さらに全身カットでは、黒いブーツを合わせ、赤・白・黒のコントラストが鮮烈な印象を与えるスタイルで、真っすぐにカメラを見据える強い眼差しも印象的になっている。
静と動が交差するようなオフショットにファンから「確かに『赤白黒』」「一見ミスマッチなようで、何故か似合ってる」「どんな格好でも着こなしてしまうのが、流石」「素敵」「まるで女神の降臨」「カッコよ」などの絶賛の声が相次いで寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】のん“あみあみ”衣装の大胆オフショット
◆のん“あみあみ”衣装の大胆オフショット公開
この日、「赤白黒」と題してブログを更新したのん。「あみあみ」とつづり、鮮やかな赤い髪を際立たせ、繊細な編み目模様の白い衣装をまとい、両腕を大きく広げて光を浴びる姿を公開。胸元から足元にかけて透け感のある素材が妖艶さを引き立てつつ、頭からかかる白い布がベールのように揺れ、神秘的な雰囲気を漂わせた。
静と動が交差するようなオフショットにファンから「確かに『赤白黒』」「一見ミスマッチなようで、何故か似合ってる」「どんな格好でも着こなしてしまうのが、流石」「素敵」「まるで女神の降臨」「カッコよ」などの絶賛の声が相次いで寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】