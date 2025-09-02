頭でっかちなエルモやクッキーモンスターにキュン！セサミストリートの限定プライズがナムコに登場
「セサミストリート」の仲間たちが、とびきりキュートな姿でクレーンゲームにやってくる！2025年9月10日(水)から、 「セサミストリート」の限定プライズ「かわいいBIGぬいぐるみ」と「かわいいぷちマスコット」が、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」にて展開される。
■もふもふ触り心地。高さ50センチの「かわいいBIGぬいぐるみ」
まず紹介したいのが、高さ50センチという存在感抜群の「セサミストリート かわいいBIGぬいぐるみ」。ラインナップは、みんな大好きな赤いエルモと、青くてもふもふのクッキーモンスターの2種類。
このBIGぬいぐるみ、毛足の長い生地を使っているから、触り心地がとにかく最高！ ぎゅっと抱きしめたくなる柔らかさで、一度触ったら離したくなくなっちゃう。お部屋のソファに座らせれば、インテリアとしても映えるし、ベッドに置けば一緒にお昼寝できる相棒になりそう。
■ちょこんと連れて歩きたい！「かわいいぷちマスコット」全4種
一方、手のひらサイズで持ち運びに最適なのが「セサミストリート かわいいぷちマスコット」。こちらは全4種類で、エルモが2パターン(にこっ・わくわく)、クッキーモンスター、そして黄色い大きな鳥のビッグバードがラインナップ。
高さ約7センチとコンパクトながらディティールにこだわっていて、エルモ、クッキーモンスターの目やビッグバードのクチバシは立体的なパーツを重ねて、丁寧に作り込まれている。バッグに付けて歩けば、ちょこんと揺れる姿に自分も周りも癒されること間違いなし。
■ナムコ限定！どこでゲットできる？
気になる入手方法は、全国のアミューズメント施設「ナムコ」のクレーンゲームで挑戦できる。取扱い店舗は、キャラとる公式サイトでチェックしてみて。
「近くにナムコがない...」という人も大丈夫！ 実は「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」でも挑戦可能。スマホやPCの画面越しに実際のクレーンを操作して、獲得した景品は自宅まで配送してくれる。おうちでゆっくり、何度でもチャレンジできるから、推しキャラをゲットするまで頑張れそう。
今回のプライズは「大きな頭」が特徴だから、その部分を狙うのがコツかも。 BIGぬいぐるみなら頭と胴体のバランスを見極めて、ぷちマスコットなら丸い頭をしっかりキャッチ！ 全種類コンプリートを目指してみてはいかが？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
