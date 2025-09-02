元NMB48吉田朱里、第1子妊娠発表 2026年出産予定
【モデルプレス＝2025/09/02】元NMB48でモデルの吉田朱里（29）が2025年9月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、第1子を妊娠したことを発表。出産は翌年2026年を予定しているという。
吉田は「ちょっと早くからすごい気づいていらっしゃる方もちらほらいらっしゃって。毎日、朝インスタライブやってるから私の変化にリアルタイムで気づく方もいるのかなって思ったり、結構早くからお腹が出てき始めてた」と気づいているファンも多かったというが「こればっかりは早くにお話しすることができなかったのでこのタイミング」と説明した。
今後の活動について「出産は来年予定なので、今年いっぱいは体調と相談しつつではあるんですけど、お仕事は続けられたら良いなというふうに思っていて、もしかしたらできる範囲が限られていってしまうかもしれないんですけど、できる限りは今まで通り体調と相談しつつお仕事を続けたいなと思っています」と意欲を示した吉田。産後は「ありがたいことに『家族が全力でサポートするよ』というふうに周りも皆言ってくれているので、家族に支えてもらいながらできる限り今まで通りお仕事したいなというふうにはもちろん思っている」と伝えつつ「経験したことないことなので、状況を見つつ徐々にお仕事復帰していけたら良いなというふうに思っています」と話していた。
また「私は不妊治療を始めたこととか妊活してたこととかもYouTube上で赤裸々にお話ししてきてたので、ここ最近はそのお話ししてと言われてもなかなかできることがなくて申し訳ないなというふうに思っていたんですけど」と言及。「どんな不妊治療をやったのか、多分それについて聞きたいなとか、あと妊娠中について質問ある方とかたくさんいらっしゃると思うので」と後日妊娠についてや不妊治療に関する動画もアップしたいと語った。吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
