「今日好き」夏休み編2025、2人がフライング告白 まさかの展開にスタジオ騒然「リアル」
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」（毎週月曜21時〜）の第6話が、1日に放送された。2人のメンバーがフライング告白をした。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」フライング告白した筋肉イケメン
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。本作では、オーストラリア最大の観光保養地としても世界的に有名なゴールドコーストを恋の舞台に、るい（高校3年生／長野県出身）、しゅん（高校2年生／東京都出身）、せり（高校2年生／福岡県出身）、いおう（高校3年生／宮崎県出身）、しおん（高校3年生／沖縄県出身）、きんご（高校2年生／福岡県出身）の男子メンバー6人と、ひなの（高校3年生／長崎県出身）、ねね（高校2年生／千葉県出身）、りのん（高校2年生／大阪府出身）、ゆま（高校2年生／北海道出身）、すみれ（高校1年生／大阪府出身）、ひな（高校2年生／東京都出身）の女子メンバー6人が参加している。また、今回は旅の期間が“3泊4日”へと拡大したほか、最終日に女子が告白するルールに加え、男子は3日目以降いつでも告白が可能になり、恋の行方に注目が集まっている。
3日目の夜を迎え、ゴールドコーストの夜景を一望できるテラスでBBQディナーを堪能。最終日の告白を目前に、ひなの、いおう、るいの三角関係、きんごをめぐる、ねね、りのん、ゆまの四角関係の複雑な様相が浮き彫りになり、“おひなさま”ことひながそれぞれのカップルを冷静に見つめる場面もあった。
ディナー中、きんごと2人で話す機会を得たねね、りのん、ゆま。ゆまとねねが「明日気持ちを伝えに行きます」「きんごくんに告白行きます」とそれぞれ宣言したのに対し、りのんは好きな和菓子の話で会話が弾み、楽しげにきんごとの時間を過ごす。りのんときんごの様子にゆまとねねが「楽しそうやん」「視界に入ってしまうよね」と発言するなど、きんごをめぐる複雑な恋模様を見つめたひなは、「（きんごは）誰を選ぶんだろうな〜」「全員いい女だよね」「私だったら選べないよ」とコメント。さらには「きんごが悩ましいんよな」「まぁでも顔はカッコいいよな。ルックスと…」と、3人の女子から好意を向けられるきんごの魅力を分析した。
一方で、3人で食事をするひなの、いおう、るいにも「ここ気になるよな」と目を向けたひな。「ひなのちゃん決め切れるのかな」と反応したせりと、「どうだろうね」と意味深な視線を向けたひなの落ち着いた雰囲気に、井上は「今日好きのOBカップルが来たみたい」と、笑いを誘った。
ディナー終盤では、「ここで気持ちを伝えたいので告白させてください」と手を挙げたせりが、ひなを指名。スタジオメンバーも2人の行方を感慨深く見守る中、せりは「僕が4回旅をしてきてやっと出会えたお姫様」「ひなちゃんだけの王子様にならせてください。大好きです。付き合ってください」と告白。差し出されたせりの手に触れようとしたものの、「待って、どうしよう…」とためらったひなは、せりに顔を上げるように促すと「もうちょっと考える時間が欲しくて…明日まで考えたいです」「明日まで待っててほしい」と返事をした。
後のインタビューでひなは「せりくんに結構固まってたんですけど…」「（みんなの）前に立った時に、付き合った後のどうなるかな？とか思ったのがブワってきました」と、心境を打ち明けた。せりの告白を見届けたスタジオでは、井上が「なかなかの試練を与えてきたな」「今回の『今日好き』すごいやんか」と驚きながらも、「見てる人からしたら何やねんって、思う気持ちも分かるけど、これがリアルよ」と、ひなの心情に理解を示した。
そして、番組後半では、いよいよ4日目を迎える。午前中は男子から最後のアピールタイム、午後には女子からの告白が待ち受ける最終日。午後の告白タイムを前に、ひなのと2ショットになったいおうは「今回女子から告白じゃん。だけど、俺からひなのちゃんに気持ちを伝えたいなと思って」とその場での告白を宣言。「恋愛経験ないからこんな気持ちになったの初めてで、ひなのちゃんのことが本当に大好きなんだなって…」「笑顔がすごく大好き」「これからずっと、そばでその笑顔を見守りたいです。俺が絶対に幸せにします。好きです。付き合ってください」と思いの丈をぶつけたいおうに、ひなのが出した答えとは…？（modelpress編集部）
【写真】「今日好き」フライング告白した筋肉イケメン
◆「今日好き」夏休み編2025
◆「今日好き」ひなのをめぐる三角関係、きんごをとりまく四角関係…複雑な恋模様を冷静に見つめる“おひなさま”
◆「今日好き」フライング告白がまさかの展開
