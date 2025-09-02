Snow Man深澤辰哉、憧れの先輩からの“一言”でMC回す役割に「どっちかっていうと控えめな性格だった」
【モデルプレス＝2025/09/02】Snow Manの深澤辰哉が、9月1日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時45分〜）に出演。MCを始めるきっかけとなった人物を明かした。
【写真】Snow Man深澤辰哉の転機となった人物
この日は「未公開シーン大放出SP」と題し、過去に放送された回の未公開シーンを公開。河合郁人を中心とした「河合会」のメンバーとして出演した深澤は、「17〜18歳ぐらいから（河合が）憧れの先輩になって、20歳になってお酒を飲むようになったときに『MCをやってみたら』っていうのを河合くんに言ってもらったんですよ」と河合からMCを勧められたことを振り返った。
深澤はそれまでMCをしたことがなく「どっちかっていうと控えめな性格だった」そうで、「俺には向いてないだろう」と思っていたという。当時は、グループ内のMCを渡辺翔太が担当していたそうだが「『やってみたら』って言われて、それからSnow Manの中でもMCを回すっていう役割になった。その一言がなければ『この（現在の）キャラクターだったのかな？』って思います」と河合の言葉がMCを始めるきっかけになったと語った。
また、深澤が今でも河合からお年玉をもらっていると口にする場面も。河合が「毎年よ、1万円」とお年玉の金額を明かす中、深澤は「食費か帰りのタクシーとかで…」とその使い道を話し、笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
