２０２５中国−ＳＣＯ氷雪スポーツモデル区国際カーリング招待大会の様子。（資料写真、伊春＝新華社配信）

【新華社ハルビン9月2日】中国黒竜江省はここ数年、中国−上海協力機構（SCO）氷雪スポーツモデル区として大会開催や人材育成、産業・文化振興、協力関係の構築を全面的に推進してきた。

黒竜江省体育局SCOモデル区総合協調処の責任者、張宇（ちょう・う）氏は、同省が第9回冬季アジア大会を契機に複数の競技施設を改修し、SCOファミリー（メンバー、オブザーバー、対話パートナー）の16カ国・地域が大会に参加したと紹介。また、モデル区では第6回SCO関係国チェス団体戦や国際カーリング招待試合など8大会を成功させ、SCOファミリーから選手2千人以上が参加したと振り返った。

２０２５中国−ＳＣＯ氷雪スポーツモデル区国際カーリング招待大会の様子。（資料写真、伊春＝新華社配信）

黒竜江省はアイスホッケーやフィギュアスケートのロシア、カザフスタン、ウズベキスタン代表との合同練習も実施している。ロシア、ベラルーシなどからはスピードスケートやクロスカントリースキーのコーチを招き、競技レベル向上につなげた。モデル区は大学間の意思疎通と連携も強化し、中ロ地域氷雪スポーツ大学連盟を設立。両国の15大学が共同で人材育成や研究を実施している。

張氏は、産業面ではモデル区に産業パークを建設し、ハイエンドから一般向けの氷雪用品を継続的に発表しており、生産されたスキー板やヘルメットなどが冬季アジア大会で採用されたと話した。

２０２５上海協力機構（ＳＣＯ）雪上サッカー大会の様子。（資料写真、ハルビン＝新華社配信）

SCOファミリーの観光客をより多く呼び込み、氷雪の魅力を体感してもらうため、テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」のメインエリアに2年連続で「SCOテーマ氷雪景観群」を設け、複数の国・地域の文化を融合させる取り組みも行った。

5月にはSCO加盟国スポーツ大臣会議が同省ハルビン市で開催され、加盟10カ国と事務局の代表41人がスポーツや氷雪産業などの分野で協力に関する複数の合意に達している。（記者/王君宝）

第６回ＳＣＯ関係国チェス団体戦の様子。（資料写真、ハルビン＝新華社配信）

２０２５中国−ＳＣＯ氷雪スポーツモデル区国際カーリング招待大会の様子。（資料写真、伊春＝新華社配信）

２０２５上海協力機構（ＳＣＯ）雪上サッカー大会の様子。（資料写真、ハルビン＝新華社配信）