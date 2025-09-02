「星のや軽井沢」で信州ならではの秋を楽しもう！秋限定のアフタヌーンティー、伝統工芸を用いたもの作り体験も
各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である長野県の「星のや軽井沢」は、2025年9月1日(月)〜11月30日(日)の期間、キノコやブドウなど、信州の豊かな恵みとともに、軽井沢の秋を五感で満たす滞在を提供する。
【写真】信州ならではの秋の恵みをかけ合わせた「棚田アフタヌーンティー」秋限定メニュー
信州らしい旬の食材を贅沢に味わう「棚田アフタヌーンティー」や「山の朝食」秋限定メニュー、信州の伝統工芸で秋の思い出を形にする「森閑の読書と紅葉の栞作り」、そして心安らぐ「月下の演奏会」など、この時期にしか体験できない内容を紹介。
■背景
澄んだ空気と美しい紅葉、そして豊かな実りの季節を迎える信州には、この時期ならではの旬の食材があふれる。こうした秋の恵みを最大限に活かし、心ゆくまで自然と調和した体験を堪能してほしいという思いから、「星のや軽井沢」ではさまざまな趣向を凝らした企画が用意される。
＜担当者のコメント＞
「軽井沢星野エリア内には美しい紅葉を見ながら温泉に入れる日帰り入浴施設『星野温泉 トンボの湯』もございます。ぜひ合わせてご利用ください」
■水音が響く特等席で味わう「棚田アフタヌーンティー」秋限定メニュー
1日1組限定で、信州ならではの山川の幸と秋の恵みをかけ合わせた「棚田アフタヌーンティー」の秋限定メニューが登場。ブドウや栗など旬を迎える秋の味覚を堪能できる甘味や、鹿肉や鯉、信州サーモンなど信州らしい食材を使ったセイボリーを、オリジナルシードルとともに楽しめる。
開催日：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
開催時間：13時〜15時
料金：1人1万円(サービス料込)
定員：1組4人まで
予約：公式サイトにて5日前まで
※3日前〜前日50パーセント、当日100パーセントのキャンセル料が発生
※雨天時は屋内(日本料理 嘉助)で用意される
■キノコをふんだんに使った秋の味覚を味わう「山の朝食」秋限定メニュー
メインダイニング「日本料理 嘉助」では、キノコ生産量全国1位の長野県(※1)ならではの秋の味覚を堪能できる。トキイロヒラタケやタモギダケなど、珍しいきのこを豊富に使用した「きのこ鍋朝食」は、数種類の野菜の栄養が溶け込んだ野菜出汁で仕立てた体に優しい朝食だ。
※1：JA全農長野より
開催日：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
開催時間：7時〜10時
料金：1人4235円(サービス料込)
予約：公式サイトにて前日まで
※仕入れ状況により、内容や食材が一部変更になる場合あり
■森閑の読書と紅葉の栞作り
信州の伝統工芸品である飯田水引(いいだみずひき)を使い、紅葉をモチーフにしたオリジナルの栞(しおり)を作ることができる。繊細で美しい水引の技術に触れられる体験で、完成した栞を使って静かな環境で読書に没頭できる。
開催日：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
開催時間：10時〜17時
料金：無料
予約：不要
■月光と自然と調和する音楽に包まれ、心安らぐ瞬間を過ごす「月下の演奏会」
「星のや軽井沢」は山に囲まれた場所にあるため、普段は空の低い位置に昇る三日月を見る機会はあまりない。しかし、この演奏会の日には三日月がよく見える小高い丘で、月の光の下で自然を感じながら楽しめる演奏会を開催。自然と一体となる静謐(せいひつ)な空間で、三日月の優しい光と音楽に包まれ、心安らぐ瞬間(とき)を過ごせる。
開催日：2025年9月22日(月)〜27日(土)、10月21日(火)〜26日(日)、11月19日(水)〜24日(振休)
料金：無料
予約：不要
※雨天時は中止
■「星のや軽井沢」について
⾕の集落に位置。離れの客室は⽔辺を囲み、テラスからは季節のうつろいが感じられる。「軽井沢野⿃の森」に⾯した豊かな⾃然環境にて、休息の時間を満喫できる滞在型の宿泊施設。
所在地：⻑野県軽井沢町星野
電話：050-3134-8091(星のや総合予約)
客室数：77室／チェックイン15時、チェックアウト12時
料⾦：1泊17万円〜(1室あたりサービス料込、⾷事別)
アクセス：JR軽井沢駅より⾞で約15分、碓氷軽井沢ICより⾞で約40分
■「星のや」について
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験することで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
