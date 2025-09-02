拡幅と新規バイパスで改良

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所と宮城県、石巻市、東松島市は2025年8月28日、国道108号を改良する「石巻河南道路」の工事に、本格着手すると発表しました。

【地図】国道108号「石巻河南道路」の計画ルート

石巻河南道路は、三陸道・石巻河南IC近くの石巻市蛇田から、JR前谷地駅手前の同市北村に至る計画延長7.8kmの主要幹線道路です。

東側2.1kmは現在の国道108号を4車線に拡幅、西側5.7kmは国道の北側に新しい2車線のバイパスを造ります。設計速度は60km/hです。

2021年度に事業化。2025年3月末時点で、用地取得率は19％、全体進捗率は6％です。東北地方整備局によると、石巻河南道路の整備により所要時間のばらつきが縮小し、平均で5〜10分ほど短縮される見込みです。また、急カーブや幅の狭い区間、直角に曲がる広渕交差点を通らずに済むため、スムーズに走れるようになります。

これまで調査設計や用地買収などが進められてきましたが、今回、工事に本格着手する段階になったとのこと。9月28日には、石巻市内で起工式が行われます。

この道路が開通すると、宮城県の大崎と石巻を結ぶ“宮城のヨコ軸”が強化。さらに2022年度には、三陸道や石巻と女川を結ぶ国道398号石巻バイパスの沢田工区5.8kmも事業化しており、これと合わせると女川方面へのアクセス性も向上する見込みです。