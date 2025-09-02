38歳でセリエA初挑戦! 昇格組クレモネーゼがレスターFWジェイミー・バーディーを獲得
クレモネーゼ(イタリア1部)は1日、レスター・シティ(イングランド2部)の元イングランド代表FWジェイミー・バーディー(38)を獲得したと発表した。同選手はキャリア初の国外移籍。契約期間は1シーズンだが、一定の条件を満たせば延長オプションが付与されるという。
バーディーはアマチュア選手からステップアップし、2012-13シーズンにレスターへ移籍。2015-16シーズンに元日本代表FW岡崎慎司氏らとともに、奇跡のプレミアリーグ初優勝に貢献した。2019-20シーズンにはリーグ史上最年長の33歳で得点王を獲得。クラブ通算500試合の出場で200ゴールを記録し、昨季限りで退団となっていた。
クレモネーゼは今季3シーズンぶりにセリエAへ復帰。開幕2連勝を飾り、首位と同勝ち点の3位につけている。
