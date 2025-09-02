インフルエンサーのなえなの（24）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。夏休み中のMCのフリーアナウンサー・神田愛花（45）の代役を務めた。

オープニングにMCの「ハライチ」と共に登場したなえなのは「来ました〜。よろしくお願いします」と元気よくあいさつ。

「ぽかぽか」については「大好きで。昼にいつも流し見してます」と明かすと、「ハライチ」岩井勇気は「流し見だよね〜。真剣に見るやつじゃないんだ」とツッコミを入れた。

MCを務めることに関し「生放送のMCは初めてなんです」とぶっちゃけ。岩井が「できそう？」と心配すると「できなさそうなんで、頑張ります」と話した。

岩井は「神田さんの代わりだから大丈夫」と断言して笑わせた。

そうしてお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一ら火曜レギュラーも登場したが、なえなのと親交があるメンバーはおらず、岩井は「こんなにアウエーだとは思ってなかったよね」と同情した。

なえなのは「キャスティングの方はなんでなえなのを。一番不思議です」とぼやいてみせた。