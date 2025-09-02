ドジャースが日本時間2日、負傷者リスト入りしていたキム・ヘソン選手とマイケル・コペック投手が復帰したことを発表しました。

今季加入したキム選手はここまで58試合に出場し、打率.304、2本塁打、15打点、12盗塁、OPS.744を記録し、期待以上の活躍を見せていましたが、7月に入ってからは大きく調子を落としており、21試合で打率.193にとどまっていました。そして日本時間7月30日に左肩の滑液包炎で負傷者リスト入りしていました。

コペック投手は右肩のインピンジメントで6月にシーズンデビューを果たすと、リリーフとして8試合に出場し、5ホールド。被安打は3にとどめ、無失点でしのいでいます。しかし7月に入り右膝の炎症で再び負傷者リスト入り。右膝の半月板切除手術を受けたため、予想よりも長い期間の欠場となっていました。

ドジャースは現在ナ・リーグ西地区首位に位置し、プレーオフ進出に近づいています。いまだマックス・マンシー選手やトミー・エドマン選手など主力が復帰が果たせていませんが、大谷翔平選手が日本時間8月28日に初めて5イニングを投げきるなど、チームの戦力が上がってきています。