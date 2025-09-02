伝説のギャルサー・副代表の“20年後の姿” 小森純が2000年代ギャル文化のその後を直撃
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）が2日午後11時から放送される。
【写真】圧倒的存在感…集結した黒ギャル
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
2日の放送では、元カリスマギャルモデル・小森純が“伝説の黒ギャル”の今をリポートする。2000年代の渋谷カルチャーを象徴したガングロ、ゴングロ、ヤマンバなどの黒ギャル文化。そんな“黒ギャル”たちの中心にいた伝説のギャルたちは、令和の今、どんな人生を歩んでいるのか？この疑問を解き明かすべく、かつて“ギャルのカリスマ”としてファッション雑誌やテレビで活躍した小森が直撃取材を敢行する。
1人目に登場するのは、2000年代に渋谷で圧倒的な存在感を放っていたギャルサークル「アンジェリーク」の元副代表・きょんさん。中途半端なギャル＝“パギャル”は入れない、ケンカも日常茶飯事という“完全ヤンキー体質”のギャルサーとして知られた「アンジェリーク」。元『egg』カリスマモデルで現在ギャル評論家として活動するRumiさんも「伝説のギャルサー」「恐れられる怖いサークル」と語るほどの「アンジェリーク」元副代表を務めたきょんさんが20年の時を経て登場する。数々の伝説を残したギャルサーの副代表は今どんな人になっているのか？語られる当時のエピソードと大変貌した今の姿に注目だ。
そして、2人目に登場するのは全国規模の黒ギャル集団「ブラックダイヤモンド」に所属していた元黒ギャル・でみさん。「ギャルマインドが好き」と語るでみさんがギャルになった理由や当時の心境、周囲の視線など、黒ギャル時代を振り返る。現在の職業や人生観にも迫る中、同じ時代を生きた元ギャルの小森が深く共感を抱く場面も。
黒ギャル文化のど真ん中を走り抜けた彼女たちの、リアルな今とは...。スタジオゲストには、漫画家でタレントの浜田ブリトニー、お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長を迎え、黒ギャルたちの“その後”を見届ける。
