令和ロマン・くるま、『深イイ話』あるあるぶっこむ「紳助さんが…」 サーヤのボケに乗っかる
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）、ラランドのサーヤが2日、都内で行われたPrime Video『セフレと恋人の境界線』（9月3日からプライム会員向けに独占配信）配信直前イベントに参加した。
【集合カット】異色のメンバー!?エレガントに座り笑顔の中村ゆり＆山下美月ら
イベントでは、恋愛相談に答えることに。ここで登場したのが自ら動かしてバロメーターを示すレバーだった。『人生が変わる1分間の深イイ話 』を想起したサーヤは「レバーで答えるんですね！『深イイ』と『うーん』みたいな」とボケた。すると、くるまは「言わないでください。『深イイ』は前と後ろなんで。紳助さんが『深イイ』なら、みんな『深イイ』にしなきゃいけない。勇気を出して（チュートリアルの）徳井（義実）さんは『うーん』を」と“深イイあるある”を当意即妙に出して、局所的に笑わせていた。
イベントには、YOU、千葉雄大、中田青渚、中村ゆり、山下美月も参加した。
本作は、『バチェラー・ジャパン』『ラブ トランジット』シリーズ、『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』など数々の話題作を手掛けてきたPrime Videoが新たに贈る、現代の恋愛関係に切り込む新しい形のバラエティ番組。YOU、高比良くるま、サーヤ、千葉雄大ら異なる恋愛観を持つMC陣が、恋愛のカタチが多様化する令和を生きる人々の等身大の恋愛模様を描いた3本の短編映画を観ながら本音＆赤裸々トークを繰り広げる。
3本の短編映画を手掛けるのは、映画『愛がなんだ』やドラマ『1122 いいふうふ』など数々の話題作を生み出してきた今泉力哉監督と、長編デビュー作『ナミビアの砂漠』が第77回カンヌ国際映画祭・国際映画批評家連盟賞を受賞し一躍世界の注目を集めた山中瑶子監督。気鋭の監督陣がそれぞれの世界観を凝縮させて描く短編映画に、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎ら今話題の実力派俳優陣が集結した。
