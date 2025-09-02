薬丸裕英、妻＆長女・三男と“顔出し”4ショット ハワイで家族ランチを満喫「子供達にゴチになりました」
日本とハワイで2拠点生活を送っているタレントの薬丸裕英（59）が8月29日、自身のブログを更新。妻で元アイドルの石川秀美さん、長女でタレントの薬丸玲美（29）、三男との“顔出し”4ショットを公開し、ハワイでの家族ランチの様子を伝えた。
【写真】「子供達にゴチになりました」妻＆長女・三男との“顔出し”家族4ショット披露の薬丸裕英
薬丸は「妻とアラモアナを二人で散歩」と切り出し、カフェでランチを楽しむ2ショットを披露。落ち着いた雰囲気の店内で「美味しかったChicken pesto Sandwich」と紹介し、夫婦水入らずの時間を過ごした様子を明かした。
さらに次の投稿では「長女は仕事前に、三男も仕事の休憩中に合流して家族でランチ」と、子どもたちが合流したことを報告。長女＆三男との家族4ショットを公開し「子供達にゴチになりました」とユーモアを交えて伝えた。和やかな笑顔が並ぶ写真に、家族の仲むつまじさがあふれている。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。現在は、日本とハワイで2拠点生活を送っている。
