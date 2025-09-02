小倉優子、5歳三男と作った「#お家ご飯」食卓を披露 三男が玉ねぎ炒める姿も公開「どこのレストラン？」「天才！」
タレントの小倉優子（41）が1日、自身のインスタグラムを更新。「今日はハンバーグでした♪」と書き出し、三男（5）が“お手伝い”してくれたという、おいしそうな食卓のショットを公開した。
【写真】「左利きなんですね」手際よく玉ねぎを炒める小倉優子の5歳三男
「三男が玉ねぎを炒めたり、ウインナーのカットをお手伝いしてくれました」と、三男が手際よさそうにキッチンで玉ねぎを炒めている写真も合わせて投稿。「私と次男は、ハンバーグは白米と食べたいのですが、長男と三男はハンバーグはパンが嬉しいみたいです」と親子で好みが分かれていることについても語り、「#お家ご飯」のハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「めっさ旨そう どこのレストラン？」「素晴らしい！天才！」「我が家も今日はハンバーグでした 三男君、お手伝いして偉いですね」「なんて素敵なお献立」「三男君、お手伝いするの偉いですね 左利きなんですね」「きちんとバランスよく作ってありますね 素晴らしい」などのコメントが寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（8）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
【写真】「左利きなんですね」手際よく玉ねぎを炒める小倉優子の5歳三男
「三男が玉ねぎを炒めたり、ウインナーのカットをお手伝いしてくれました」と、三男が手際よさそうにキッチンで玉ねぎを炒めている写真も合わせて投稿。「私と次男は、ハンバーグは白米と食べたいのですが、長男と三男はハンバーグはパンが嬉しいみたいです」と親子で好みが分かれていることについても語り、「#お家ご飯」のハッシュタグも添えた。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（8）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。