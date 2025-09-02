映画専門の有料BSチャンネル「BS10スターチャンネル」は、10月1日7時に「BS10プレミアム」にリニューアルすると発表した。洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局になるという。

1986年の開局から40周年を迎える2026年に向けたリニューアル。「今日もいい映画、今日もいい音楽」を新たなキャッチコピーとして、「スターチャンネルの伝統を引き継ぎ、ハリウッドメジャースタジオの最新作やヒット作品に加え、時代を超えて愛される日本映画、さらにジャパネットグループの強みを生かした独占ライブや自社制作の音楽番組など、他では見られないプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けする」とのこと。

また10月はリニューアル記念として、無料コンテンツを多数放送。美空ひばりの特集番組やライブ映像など、毎日10時、18時の音楽番組を無料放送するほか、10月5日に神奈川県・横浜BUNTAIで行なわれるライブ『UNICORN EBI60祭「60回目のエビだっピ」』の独占生中継なども行なう。

邦画作品では、没後10年となる俳優・高倉健の名作特集を2カ月連続で放送。独占ライブ連動企画として「大竹しのぶ」特集、「報知映画賞」作品賞受賞作特集なども放送する。

引き続き洋画もラインナップし、10月からは映画「007」シリーズ25作品を3カ月連続放送。「ロード・オブ・ザ・リング」や「リーサル・ウェポン」シリーズの一挙放送も行なうほか、一部作品を無料で放送する。

BS10スターチャンネル(BS10プレミアム)は、2024年にスター・チャンネルの全株式を取得したジャパネットブロードキャスティングが放送している有料チャンネルで、月額1,980円。同社が放送する無料チャンネル「BS10」(BS200ch)と同じチャンネルで放送するハイブリッド運営となっている。