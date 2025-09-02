秋田朝日放送

秋田県内は２日大雨となっているところがあり、五城目町の内川川（うちかわがわ）や能代市の檜山川で氾濫が発生しました。

秋田県内は前線や暖かく湿った空気の影響で雷を伴った非常に激しい雨が降り、能代市では２４時間降水量が９月の観測史上最大となる１４９ｍｍを観測しました。

五城目町によりますと２日午前９時１１分に内川川が氾濫し、内川地区に緊急安全確保が出されました。また、富津内川も氾濫し富津内地区にも緊急安全確保が出されています。

８月に大雨被害があった仙北市西木町上桧木内で桧木内川が氾濫するおそれがあるとして緊急安全確保が出されています。

秋田県内はあす３日昼前にかけて大雨となり、総雨量が９月１カ月分を上回るところがある見込みです。きょう２日に予想される１時間降水量は多いところで５０ｍｍ、あす３日朝までに予想される２４時間降水量は多いところで１８０ｍｍの予想です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。