千葉雄大、ヒゲ姿で登場 『セフレと恋人の境界線』収録で反省 物語がよすぎて「見入ってしまった」
俳優の千葉雄大が2日、都内で行われたPrime Video『セフレと恋人の境界線』（9月3日からプライム会員向けに独占配信）配信直前イベントに参加した。
【集合カット】異色のメンバー!?エレガントに座り笑顔の中村ゆり＆山下美月ら
千葉はヒゲ姿で登場。スタジオMC陣のYOU、高比良くるま（令和ロマン※高＝はしごだか）、サーヤ（ラランド）との収録を振り返った千葉は「楽しかったです。みんなで映画を観ている感じで。見返したらVTR中、全然しゃべってなくて（笑）。見入って反省したんですけど」と苦笑い。
くるまは「千葉さんが俳優さんなので、お芝居を真剣に観ている時間があって。俺らがキャッキャしていたんですけど『真剣なシーン』なのかなとなる時があった」と明かし、サーヤも「千葉さんが大人の視点だったので助けられました。『今のカッコいい』『ヒゲ好き』とか言っている時にストーリーのくみ取り方が繊細でした。それで配信につながったと思います」と断言。この日も自由奔放にトークしてYOUも「いて助かりました」と千葉に感謝していた。
本作は、『バチェラー・ジャパン』『ラブ トランジット』シリーズ、『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』など数々の話題作を手掛けてきたPrime Videoが新たに贈る、現代の恋愛関係に切り込む新しい形のバラエティー番組。YOU、高比良くるま、サーヤ、千葉雄大ら異なる恋愛観を持つMC陣が、恋愛のカタチが多様化する令和を生きる人々の等身大の恋愛模様を描いた3本の短編映画を観ながら本音＆赤裸々トークを繰り広げる。
3本の短編映画を手掛けるのは、映画『愛がなんだ』やドラマ『1122 いいふうふ』など数々の話題作を生み出してきた今泉力哉監督と、長編デビュー作『ナミビアの砂漠』が第77回カンヌ国際映画祭・国際映画批評家連盟賞を受賞し一躍世界の注目を集めた山中瑶子監督。気鋭の監督陣がそれぞれの世界観を凝縮させて描く短編映画に、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎ら今話題の実力派俳優陣が集結した。
イベントには、中田青渚、中村ゆり、山下美月も参加した。
