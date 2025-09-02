「ファミクラストア」×「CITEN」がコラボ なにわ男子考案のミニトートバッグ＆リップポーチ発売へ
ユナイテッドアローズが展開するファッションブランド「CITEN（シテン）」と「STARTO ENTERTAINMENT（スタートエンターテイメント）」所属タレントの公式グッズを扱う「ファミクラストア」とのコラボレーションから、ファミクラストアアンバサダーのなにわ男子がプロデュースした「CITEN」のミニトートバッグとリップポーチを9月10日より発売する。
【動画】わちゃわちゃ感！元気にコラボグッズを紹介するなにわ男子
「CITEN」はウィメンズ・メンズのウェアと雑貨を提案するカジュアル軸のファッションブランド。シンプルで洗練されたベーシックに遊び心あるデザインやシルエットを加えたウェアやバッグが人気を集めており、アイテムの豊富なカラー展開も特徴だ。
今回のコラボは、「ファミクラストア」と「CITEN」のファン層の親和性の高さから実現。「CITEN」既存のミニトートバッグとリップポーチの型（パターン）をベースに、なにわ男子のメンバーが監修した色や素材、オリジナルの押し花アートの絵柄などをカスタマイズした特別なコラボレーショングッズが完成した。
なお、「CITEN」はじめ、(株)ユナイテッドアローズが展開する店舗とオンラインストアでの取り扱いはなく、「ファミクラストア」各店舗および「ファミクラストア」オンラインで発売される。
