山下美月、プロポーズ待ちの女性に金言 『ゼクシィ』で匂わせのススメもくるま＆サーヤ「だいぶ匂ってますよ」
俳優の山下美月が2日、都内で行われたPrime Video『セフレと恋人の境界線』（9月3日からプライム会員向けに独占配信）配信直前イベントに参加した。
【全身カット】キュート！抜群のスタイル披露の山下美月
イベントでは、恋愛の悩み相談コーナーが。「結婚前提で付き合い始めたはずが2年記念日にも私の誕生日にもプロポーズがなく。いっそ彼氏の誕生日に逆プロポーズしようか悩んでいます。女子からのプロポーズってありですか？」という相談が。アリよりという山下は「完全に自分からプロポーズするわけではなく、『プロポーズしてほしいな』というのを匂わせる。例えば『ゼクシィ』を買って帰るとか、指輪のサイズをさり気なく言っておくとか。最後の言葉だけは相手から言わすのがいいのかな」と力説。高比良くるま（令和ロマン※高＝はしご高）は「結構（匂わせが）強いですね」と苦笑いで、サーヤ（ラランド）も「だいぶ匂ってますよ」と笑っていた。
本作は、『バチェラー・ジャパン』『ラブ トランジット』シリーズ、『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』など数々の話題作を手掛けてきたPrime Videoが新たに贈る、現代の恋愛関係に切り込む新しい形のバラエティ番組。YOU、高比良くるま、サーヤ、千葉雄大ら異なる恋愛観を持つMC陣が、恋愛のカタチが多様化する令和を生きる人々の等身大の恋愛模様を描いた3本の短編映画を観ながら本音＆赤裸々トークを繰り広げる。
3本の短編映画を手掛けるのは、映画『愛がなんだ』やドラマ『1122 いいふうふ』など数々の話題作を生み出してきた今泉力哉監督と、長編デビュー作『ナミビアの砂漠』が第77回カンヌ国際映画祭・国際映画批評家連盟賞を受賞し一躍世界の注目を集めた山中瑶子監督。気鋭の監督陣がそれぞれの世界観を凝縮させて描く短編映画に、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎ら今話題の実力派俳優陣が集結した。
イベントには、YOU、千葉雄大、中田青渚、中村ゆりも参加した。
【全身カット】キュート！抜群のスタイル披露の山下美月
イベントでは、恋愛の悩み相談コーナーが。「結婚前提で付き合い始めたはずが2年記念日にも私の誕生日にもプロポーズがなく。いっそ彼氏の誕生日に逆プロポーズしようか悩んでいます。女子からのプロポーズってありですか？」という相談が。アリよりという山下は「完全に自分からプロポーズするわけではなく、『プロポーズしてほしいな』というのを匂わせる。例えば『ゼクシィ』を買って帰るとか、指輪のサイズをさり気なく言っておくとか。最後の言葉だけは相手から言わすのがいいのかな」と力説。高比良くるま（令和ロマン※高＝はしご高）は「結構（匂わせが）強いですね」と苦笑いで、サーヤ（ラランド）も「だいぶ匂ってますよ」と笑っていた。
3本の短編映画を手掛けるのは、映画『愛がなんだ』やドラマ『1122 いいふうふ』など数々の話題作を生み出してきた今泉力哉監督と、長編デビュー作『ナミビアの砂漠』が第77回カンヌ国際映画祭・国際映画批評家連盟賞を受賞し一躍世界の注目を集めた山中瑶子監督。気鋭の監督陣がそれぞれの世界観を凝縮させて描く短編映画に、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎ら今話題の実力派俳優陣が集結した。
イベントには、YOU、千葉雄大、中田青渚、中村ゆりも参加した。