ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï³°¸ò¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤½ÂÃ«»á¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï³°¸ò¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Î10Ç¯¡£¤½¤ÎÁ°¤Î30Ç¯´Ö¤Ï¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ç¼ç¤Ë¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡¦ËÉºÒ¡¦ÅÔ»Ô·×²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌ¹ÔÀ¯¤Û¤ÜÁ´¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¡×¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÉºÒ¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄ¹¤¯½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2011Ç¯¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÀ¯ºö²ÝÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Éü¶½À¯ºö¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÇ¤¤µ¤ì¡Ö¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥È¥«¥éÎóÅç¤Ç·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï±ó¤«¤é¤º³Î¼Â¤Ëµ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎËÉºÒÀ¯ºö¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ëÅì¥¢¥Ê¤Ë¡¢½ÂÃ«»á¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉºÒÀ¯ºö¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢1995Ç¯¤Îºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤ëÁ°¡¢¿å³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤Çµ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é»öÁ°ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤â»öÁ°ËÉºÒ¤Î»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï²È¤¬ÄÙ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì²½¤ò¿Ê¤á¤ì¤ÐÌ¿¤Ï½õ¤«¤ë¡¢¤³¤ì¤³¤½»öÁ°ËÉºÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ ¤·¤«¤·¤½¤ÎÅö»þ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎËÉºÒÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«»á¤¬¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ë½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì²½¤ÎÍ½»»Í×µá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ö½»Âð¤Ï¸Ä¿Í¤Îºâ»º¤À¤«¤é¡×¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à¤È°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ËÀÇ¶â¤ò»È¤¦¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀâÆÀ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Þ¤º¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤ÈÈòÆñ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î©ÃÏ¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¹ñÈñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÀâÆÀ¤ò³«»Ï¡£¤½¤³¤«¤éÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì²½¤òÊä½õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åì³¤ÃÏ¿Ì¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ë³Î¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈï³²ÁÛÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¹ñÌ±¤¬¶±¤¨¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤·¤Æ¸øÉ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢»öÁ°ËÉºÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈï³²¤Ï¸º¤é¤»¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¡¢¤È½ÂÃ«»á¡£¤½¤ì¤«¤é20¿ôÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÏ¿ÌËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö»öÁ°ËÉºÒ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÀ¯ºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ»Ï©¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬»öÁ°ËÉºÒ¤ËÌòÎ©¤Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¹¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2013Ç¯¤ËÆâ³Õ´±Ë¼¤Ë¡Ö¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¿ä¿Ê¼¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î½éÂåÃ´Åö¤Ë¤Ï½ÂÃ«»á¤¬½¢¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¯ºö¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Í½»»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÂÃ«»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÇÃÏ¿ÌÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë³ùÅÄ¹Àµ£»á¤¬²Ê³ØÅª¤Ê¹ÍÎ¸¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö2035Ç¯¤ÎÁ°¸å5Ç¯¤Ë¤Û¤Ü³Î¼Â¤ËÆî³¤¥È¥é¥Õ¤¬Íè¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤ÎÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¡¢Åì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤·º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡ÄÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
2024Ç¯¤ËÆî³¤¥È¥é¥Õ¤ÎÎ×»þ¾ðÊó¤¬½é¤á¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉôº®Íð¤·¤¿¸þ¤¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î°Õ¼±¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È½ÂÃ«»á¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
さらに、佐久間氏は東日本大震災の教訓として「もう〇〇〇って言葉を使うのはやめよう」とも語る。東日本大震災の直後にもメディアでよく耳にした、その言葉とは？
ÇÛ¿®¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ò´Þ¤á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡×¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ½»»¤ò¼êÅö¤Æ¤·¤è¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤ë½ÂÃ«»á¡£¤ªÊÆ¤Î¹âÆ¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÊÆÇÀ²È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¡È¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡É¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£½ÂÃ«»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢ÊÆ¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤È¤Ï¡©
