レバンガ北海道の折茂社長がフルマラソン完走…北海道マラソン2年目の挑戦でリベンジ

レバンガ北海道の公式Xは8月31日、『北海道マラソン2025』にゲストランナーとして出場していた折茂武彦社長がフルマラソンを完走したことを報告した。

昨年、ゲストとして同大会に初参加するも25キロ地点でリタイアとなってしまっていた折茂社長。その後、完走するためにトレーニングを重ねたといい、2年目となった今年は沿道からの声援を受けながら見事に42.195キロを完走。チームのマスコットキャラクターであるレバードも応援に駆けつけていた。

49歳まで現役選手として活躍したレジェンドが、55歳となった今も挑戦していく姿は、シーズン開幕へ向けてチームにも勢いをもたらしてくれるだろう。

【投稿】自身のSNSでも応援に感謝を送った折茂社長