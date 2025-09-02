オプロが大幅７日続伸、ユーザベースの経済情報特化ＡＩエージェントに「オプロアーツ」が採用 オプロが大幅７日続伸、ユーザベースの経済情報特化ＡＩエージェントに「オプロアーツ」が採用

オプロ<228A.T>が大幅高で７日続伸し、上場来高値を更新している。この日、ＳａａＳ事業者向け帳票機能組み込みサービス「オプロアーツ」が、ユーザベース（東京都千代田区）が提供する経済情報に特化したＡＩエージェント「Ｓｐｅｅｄａ ＡＩ Ａｇｅｎｔ ｆｏｒ Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」に採用されたと発表しており、これが好感されている。



ユーザベースの「Ｓｐｅｅｄａ ＡＩ Ａｇｅｎｔ ｆｏｒ Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」は、顧客企業の調査・アカウント戦略の立案・商談資料の作成といった営業業務を、Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ上でＡＩエージェントに依頼することを可能にするもの。今回、「オプロアーツ」が採用されたことで、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ形式の営業資料を自動作成することや、精度の高い提案資料を迅速に作成することによる提案力とスピードの強化などが可能になるとしている。



