緑茶に含まれるカテキンとビタミンの組み合わせが脳の有害なタンパク質を除去してアルツハイマー病を予防する可能性
緑茶に含まれる天然化合物であるカテキンの一種とビタミンB群の一種を組み合わせることで、脳細胞に必要不可欠なエネルギーのレベルを高め、アルツハイマー病などに関連する脳の老廃物の蓄積を防いでくれる可能性があると、カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームが発表しました。
Treatment of age-related decreases in GTP levels restores endocytosis and autophagy | GeroScience
UC Irvine researchers find combination of natural compounds for brain cleaning - UC Irvine News
https://news.uci.edu/2025/08/06/uc-irvine-researchers-find-combination-of-natural-compounds-for-brain-cleaning/
Green Tea And a Vitamin Supplement Could Protect Against Alzheimer's : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/green-tea-and-a-vitamin-supplement-could-protect-against-alzheimers
研究チームは実験室で培養したマウスの脳細胞を使用して、緑茶に含まれる抗酸化物質である没食子酸エピガロカテキン(EGCG)と、ビタミンB3の一種であるニコチンアミドを併用した際の効果を確かめました。ニコチンアミドはナイアシンを豊富に含む穀物・魚・ナッツ・豆類・卵といった食品を食べると、体内で自然に生成される化合物です。
まずは遺伝子組み換え蛍光センサーを用いて、マウスから分離した神経細胞における生きたグアノシン三リン酸(GTP)のレベルが追跡されました。GTPは脳細胞に含まれる高エネルギー分子であり、死んだ細胞やタンパク質などの除去に必要なエネルギーを供給しています。近年の研究では、GTPの不足がアルツハイマー病の発症と関連している可能性が示唆されています。
実験の結果、遊離しているGTPのレベルは加齢と共に低下することが判明しました。特に細胞のエネルギー産生にとって重要なミトコンドリアでの低下が大きく、老廃物を除去するオートファジーの障害につながることが示されました。
続いて研究チームは、老化した神経細胞をEGCGとニコチンアミドで24時間処理して、GTPのレベルがどのように変化するのかを調べました。すると、EGCGとニコチンアミドの組み合わせがGTPのレベルを若い細胞と同レベルまで回復させ、エネルギー代謝の改善や酸化ストレスの軽減、そしてアミロイドβ凝集体の効率的な除去といった効果をもたらすことが確認されました。
論文の共著者であり、カリフォルニア大学アーバイン校の生体医工学教授を務めるグレゴリー・ブリューワー氏は、「加齢に伴って脳の神経細胞のエネルギーレベルは低下し、不要なタンパク質や損傷した成分を除去する能力が低下します。エネルギーレベルの回復が、神経細胞がこの重要な浄化機能を回復させるのに役立つことがわかりました」と述べています。
以下の写真は、アミロイドβタンパク質を赤色で示しており、左が未処理の状態、右がEGCGとニコチンアミドで処理した状態です。EGCGとニコチンアミドで処理することにより、アミロイドβタンパク質が除去されていることが確認できます。
ブリューワー氏は、「この研究は、GTPがこれまで過小評価されてきた、脳の重要な機能を駆動するエネルギー源であることを浮き彫りにしています。すでに栄養補助食品として入手可能な化合物で脳のエネルギーシステムを補うことで、加齢に伴う認知機能の低下やアルツハイマー病の治療に向けた新たな道が開けるかもしれません」と述べています。
なお、今回の研究はマウスの細胞を用いた実験に基づいており、EGCGとニコチンアミドの組み合わせを治療薬として実用化するには、まだ時間がかかることに注意が必要です。ブリューワー氏は、「この治療法を適用する最善の方法を見つけるには、さらなる研究が必要です。なぜなら、カリフォルニア大学アーバイン校の研究者らが関与した細菌の臨床試験で、経口ニコチンアミドは血流中で不活性化されるため、あまり効果的ではなかったことが示されたからです」と指摘しました。