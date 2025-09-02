ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¸å¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬Åý¼£ ±âÈþ¡Ö¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¡×¹â¹»À¸¤¬±é·à¤ÇÅÁ¤¨¤ë
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¸å¡¢²Æì¤ÈÆ±¤¸¤¯¼¯»ùÅç¸©¤Î±âÈþ·²Åç¤âÆüËÜ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÅý¼£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬±é·à¤ÇÅÁ¤¨¤ë±âÈþ¤Î¡Ö¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÊÆ·³Åý¼£¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤À¡×
7·î¡£Ê¸²½Éô¤Î¥¤¥ó¥¿¡½¥Ï¥¤¡áÁ´¹ñ¹â¹»Áí¹çÊ¸²½º×¤Ç¼¯»ùÅç¤Î¹â¹»À¸¤¬±é¤¸¤¿ÁÏºî·à¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÅý¼£¤µ¤ì¤¿±âÈþÂçÅç¤Î¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
±âÈþ¤ÏÅý¼£¤Î´Ö¡¢ËÜÅÚ¤È¤Î¹Ô¤Íè¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢¿©ÎÈÆñ¤äÊª»ñÉÔÂ¤Ë¡£±âÈþ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢½ðÌ¾¡¢½¸²ñ¡¢ÃÇ¿©¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóË½ÎÏ¤Î±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢8Ç¯¸å¤ËÁÄ¹ñÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·à¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©ËÜÅÚ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
±âÈþÂçÅç½Ð¿È¡¡¿ÜÇ¼À¥ËÓÂå¤µ¤ó¡Ê65¡Ë
¡ÖÅö»þ¤ÎÉüµ¢¤òÂÎ¸³¤·¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¡×
Éüµ¢±¿Æ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÄÇ¯ÃÄ°÷¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®ÎÂÀîñ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤Ï±âÈþÂçÅç¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£
°Ë½¸±¡¹â¹»±é·àÉô2Ç¯¡¡¾®ÎÂÀîñ¥¤µ¤ó
¡Ö¹â¹»À¸¤¬±âÈþ¤Î·à¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¡¢ÀÎ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ±é¤¸¤ÆÍè¤¤¤Ã¤Æ¡ÊÁÄÉã¤Ë¡Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¾®ÎÂÀî¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï1Ç¯¤ÎÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¶å½£ÃÏ¶è¤ÎÂç²ñ¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Á´¹ñ¹â¹»Áí¹çÊ¸²½º×¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡£¾®ÎÂÀî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÀÄÇ¯ÃÄ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³À¯ÉÜ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢±âÈþ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡¢°¦¤·¤¤¿Í¤è¡×
Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤«¤é1½µ´Ö¸å¡£¾®ÎÂÀî¤µ¤ó¤Ï±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤ÎÁÄÉã¡¦ÀºÉÚ»°´Ý¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Àº¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¡¢ÆüËÜÉüµ¢¤òÂÎ¸³¡£Â¹¤¬Éüµ¢±¿Æ°¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ñ¥¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¡¡ÀºÉÚ»°´Ý¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤ÏÂè°ì¡×
°Ë½¸±¡¹â¹»±é·àÉô2Ç¯¡¡¾®ÎÂÀîñ¥¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡ËÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
±âÈþ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡£¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£