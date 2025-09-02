µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡õ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¢£¥Èー¥è¥³Ãæ³ØÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Î½Ð±é¤¬·èÄê
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç10·î¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡£ÀèÆü¡¢¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî¤ËÂ³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø¤Î¤ªÁê¼êÌò¤Ç¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬È¯É½¡¢W²¦»Ò¤Ë¤è¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤Ü¤¯¤¿¤Á¡È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ò·Ò¤°¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Èー¥è¥³Ãæ³ØÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ15ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÇòÄ»¤ÏGPÂÓ¤Ç½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó½Ð±é¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÇòÄ»¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2016Ç¯/NHK¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¡Ê2019Ç¯/TBS·Ï¡Ë¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¡Ê2020Ç¯/TBS·Ï¡Ë¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¡Ê2020Ç¯/ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¹À¥¤¹¤º¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤¿Â¾¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿NHK¡Ë¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä±éµ»¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿15ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¤À¡£
¢£¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¡Ë¤Ï3,000Ëü±ß¤Ç¡È¿Æ¤òÇã¤¦¡É¤³¤È¤ò·è°Õ¡ª
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¤¬²È¤ò½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢Êì¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Êì¤¬¼ºí©¡£¤Ä¤¤¤ËÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¥Èー¥è¥³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
15ºÐ¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÈà½÷¤Ï¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¡ÈÍøÍÑ¡É¤¹¤ëÈÖ¤À¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ëÆæ¤ÎÂç¶â3,000Ëü±ß¤Ç¡È¿Æ¤òÇã¤¦¡É¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤³¤Ç¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Û¤¿¤ë¤¬½»¤à¥¢¥Ñー¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤À¤Ã¤¿¡£¼ê±Û¤¬±é¤¸¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯ー¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¤Ï¡¢¤Û¤¿¤ë¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¤³¤Î3¿Í¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÇòÄ»¤È¼ç±é¤ÎµÚÀî¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¿Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£µÚÀî¤Ï¡Ö°ÊÁ°ËÜÅö¤Î¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤âº£¤âËÜÅö¤ËÆ²¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¤ÎËÍ¤ÈÅ·Á³ÍÛ¥¥ã¤Î¼ê±Û·¯¤È¤Ç¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¡È°¹¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ü¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¤ëÇòÄ»¶Ìµ¨¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È3¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£ÆÍÁ³¹ß¤Ã¤ÆÍè¤¿±«¤«¤é¸®Àè¤Ç±«½É¤ê¤¹¤ë3¿Í¤È2É¤¤Î¸¤¤¬¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£ÇòÄ»¶Ìµ¨ ¥³¥á¥ó¥È
¢£µÚÀî¸÷Çî ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
10·î12Æü¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÆüÍË22:30～
¼ç±é¡§µÚÀî¸÷Çî
½Ð±é¡§¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡ÇòÄ»¶Ìµ¨ Â¾
µÓËÜ¡§¾¾ËÜÍ¥µª
±é½Ð¡§·ß²¬¹°¼±¡¡ËÌÀîÆ·
