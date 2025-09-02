&TEAM（エンティーム）の公式Xが更新。メンバーのK（ケイ）のスポーツウェア姿のオフショットが公開され、夏の青空の下で見せた爽やかすぎる笑顔が注目を集めている。

【写真】青空の下爽やかな笑顔を見せる&TEAMのK／鍛えられたKの足にも注目！取材中の姿／同日放送の『ラヴィット！』では秋モードの装い

■&TEAM K スポーツウェアで陸上の体験取材に挑戦

かつて強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力を持つK。2025年9月13日～21日に開催される『東京2025世界陸上』の“TBS世界陸上応援サポーター”に就任。9月1日に放送されたTBS系『Nスタ』では、男子3000m障害・日本代表の三浦龍司選手をKが取材。自ら競技に挑戦する姿も放送され、大きな話題を呼んだ。

本投稿では、取材時のオフショットが公開。青空の下、スポーツ用ロングTシャツ姿でガッツポーズを決めるKは、暑さを感じさせない爽やかな佇まい。青空に負けない眩しい笑顔が印象的だ。

■『Nスタ』公式Xには笑顔を絶やさぬKの取材中の姿も

さらに、番組の公式Xでは三浦選手と笑顔で会話する取材中のショット3枚が公開されており、こちらも必見。

SNSには、「青空似合う」「爽やかすぎん？」「スポーツシャツなのになぜこんなに王子様感ハンパないの？」「きゅるんきゅるんな27歳 」「萌え袖ガッツポーズ可愛い」「どんな場面でも絵になる」などの声のほか、「ケイくん足長すぎ障害軽くジャンプしてた」「またこういった機会でのKくんが観れるといいな」「Kくん×世界陸上楽しみにしてます！」と、番組を見たファンの感想も寄せられている。

■写真：同日放送の『ラヴィット！』ではメガネ×シャツで秋モードのK