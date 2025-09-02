ライカカメラ社は9月2日（火）、Lマウントアライアンスに「Viltrox社」が加わったと発表した。同アライアンスの加盟社は計10社となる。

Lマウントアライアンスは2018年のフォトキナで発表。ライカカメラ社、株式会社シグマ、パナソニック株式会社、エルンスト・ライツ・ウェッツラー社、DJI社、アストロデザイン社、SAMYANG Optics社、Blackmagic Design社、SIRUI社の計9社が加盟していた。

新たに加わるViltrox社は、中国・深センの深圳市爵影科技有限公司が2017年に立ち上げたブランド。撮影機材の製品開発、設計、製造、販売などを一貫して手掛けており、交換レンズ、マウントアダプター、LEDライトといった製品を展開。日本国内では映像嵐株式会社が2025年より総代理店をつとめる。

ライカカメラ社で専門技術・ライセンス管理に携わるヴァレンティノ・ディ・レオナルド氏は、Viltrox社の加盟について「未来志向で多様性に富んだシステムの構築というビジョンを共有する、極めて高い評価を得るパートナーを迎え入れることとなり、私たちのネットワークはさらに強固なものとなります」とコメントしている。