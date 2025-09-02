「止まらないんだ…」中央道・小仏トンネルで“追突しても走り続ける車” 男性が駆け寄り停車 高齢男性が運転か
神奈川・相模原市の中央自動車道下りの小仏トンネル内で8月下旬、車線をはみ出し、前の車に追突する車と、さらにその車を駆け足で男性が追いかけていく様子が目撃された。
目撃者によると、男性は「おい！」と何度も言いながら走って行ったという。現場では一体、何が起きていたのか。
追突後も進み続ける車…男性が駆け足で運転席へ
事故は8月23日午後3時ごろ、渋滞中の中央自動車道下り・小仏トンネルで起きた。
1台の白い車が、トンネルに入るや否や左右にふらふらとし始め、追い越し車線へと大きくはみ出すと車に追突した。ところが、その後も止まる様子はなく、白い車は進み続けたのだ。
その様子を目撃した人は…。
目撃者：
びっくりですね。「止まらないんだ」と……。
ぶつけられた車は、後ろのバンパーがベコリとへこんでいた。その前の車は玉突きで追突されたのか、止まって男性が降りてきた。
そして、目撃者の車が慎重にその横を通り過ぎた時、先ほどとは別の男性が猛ダッシュ。白い車に駆け寄り、運転席に飛び乗ると、車は停車した。
目撃者：
（男性は）「おーい！」と言っていたが、（ドライバーは）「はぁ、はぁ」と薄い反応だった。
目撃者によると、白い車を運転していたのは70代くらいとみられる男性だったという。
高速道路にみだりに立ち入ることは禁止されているが、NEXCO中日本によると、やむを得ない場合については例外もあるという。駆け寄った男性は車を止めようとしたのだろうか。
警察によると、この事故によるけが人はいないという。
