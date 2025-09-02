King & Princeが「シンデレラガール」を披露！NHK『うたコン』テーマは「歌手人生 この一曲」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月9日19時57分より、NHK『うたコン』が「歌手人生 この一曲」をテーマに放送される。

■Perfume、RIP SLYME、ILLITらが出演！

幕開きは、坂本冬美が歌手としてあらたな魅力を発揮した一曲で、カバー曲ながらロングヒットとなり自身の代表曲のひとつになった「また君に恋してる」。続いて、細川たかしが「心のこり」、King & Princeが大切にしているデビュー曲「シンデレラガール」を歌う。

好評企画「プレイバック紅白」のコーナーは、2008年の第59回を特集。この年に初出場したのが2025年に結成25周年・メジャーデビュー20周年となるPerfume。一躍トップアーティストに駆け上がるきっかけとなった「ポリリズム」とこれまでの振り付けが詰め込まれた最新曲「巡ループ」の2曲を届ける。

さらに、木梨憲武プロデュース、所ジョージが作詞・作曲した「NAZO with 木梨憲武・ 所ジョージ」。演歌歌手の田中あいみが、サックス演奏に武田真治を加え、木梨・所とともに歌手人生を懸けて熱唱する。

そして、細川たかしは最新曲「津軽泣かせ節」、King & Princeはミッキーマウスのあらたなテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」を、『うたコン』ならではの生演奏で歌う。

さらに、デビュー25周年、2026年3月までの期間限定で再集結したRIP SLYME。その名を世に轟かせた名曲「One」を、music concertoの演奏とともに歌唱。

また、これまでの総ストリ－ミング再生回数が13億回、2024年に『紅白歌合戦』にも初出場し、大きな話題を呼んだガールグループ・ILLITは、日本1stシングルのタイトル曲となる「時よ止まれ」を披露する。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

09/09（火）19:57～20:42

※NHKプラスにてインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：ILLIT King & Prince 坂本冬美 田中あいみ Perfume 細川たかし RIP SLYME

ゲスト：木梨憲武 所ジョージ 武田真治（サックス演奏）

■曲順

坂本冬美「また君に恋してる」

細川たかし「心のこり」

King & Prince「シンデレラガール」

Perfume「ポリリズム」～「巡ループ」

田中あいみ「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」

細川たかし「津軽泣かせ節」

King & Prince「What We Got ～奇跡はきみと～」

RIP SLYME「One」

ILLIT「時よ止まれ」

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/

■【画像】9月9日放送『うたコン』出演者ラインナップ