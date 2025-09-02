

斎藤恭代デジタル写真集『国宝〜prologue〜』（撮影／佐藤容平）

173cm、9頭身の圧倒的スタイルでグラビア界を無双中の斎藤恭代さん。2025年9月1日（月）から100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」に登場です！（最新デジタル写真集『国宝〜prologue〜』にアザーカットが収録）。

これを記念し、現在【週プレ グラジャパ！】では「斎藤恭代特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の恭代さんのデジタル写真集がまとめてチェックできてしまう！ こちらの記事では、恭代さんのデジタル写真集を一挙ご紹介します！

＊＊＊



斎藤恭代デジタル写真集『Fortuna』（撮影／中村和孝）

2022年10月、突如として現れて週プレの誌面を飾った恭代さん。超絶美しいお顔立ちに抜群のスタイルは、「ミス・アース・ジャパン」選出と聞いて誰もが頷くほどパーフェクト。ハイクオリティな初水着グラビアを披露しグラビア界を賑わせました。

デジタル写真集のタイトル「Fortuna（フォルトゥナ）」とは、ローマ神話に登場する女神の名前でもあります。神々しいその立ち姿は、まさに神話の世界観。この美しさにして、グラビアを楽しんで取り組んでくれている心意気。全てが魅力的で、大好きにならないわけがない――そう、女神との出会いはここから始まったのです！



斎藤恭代デジタル写真集『恭代』（撮影／東京祐）

初登場から約1年半、2024年3月に満を持してカムバック！ 言葉で飾ることなく、「恭代」という名前ひとつでグラビア界に挑む堂々っぷり。いや、むしろ言葉なんていらない。それだけの説得力が、彼女にはあるのです。

圧倒的な立ち姿に加えて、自信も身についてきたこの頃の恭代さんの表情は、どこか優しい印象がある。取り繕うことなく、彼女らしい穏やかさをまとって、ただ立っている。それだけのことなのに、存在感がハンパない。世はこれをホンモノと認めざるを得ない。国宝認定までの布石のようなグラビアとなっています。



斎藤恭代デジタル写真集『華咲くとき』（撮影／田中瞳）

週プレで伝説を刻む中、各誌からオファーが止まらない恭代さん。2024年10月、三度目の登場となる撮り下ろしは、「ベストボディ・ジャパン千葉・君津大会」でグランプリを獲得した後。つまりパーフェクトボディをより進化させた状態で、登場してくれたというわけです。一体、どこまで完璧を突き詰めるおつもりですか......？

過激な衣装も恭代さんが着こなせば、古来より伝わる伝統衣装のような風格が感じられる。色っぽくもあり、上品でもある。写真からローズの香りが漂ってくる。あぁ、なんて華やかなんだ！

こんなにパーフェクトな美しさを放っている彼女ですが、実は9年間の長い下積みがあり、ようやく華が咲き始めたところなのです。その苦労が、彼女の美しさ......いや、努力の土台となっているに違いない。美は1日にしてならず。女神は誰よりも、地道な努力を重ねているのです。......身が引き締まる思いです。



斎藤恭代デジタル写真集『国宝〜prologue〜』（撮影／佐藤容平）

そしてこの度、「週プレ プラス！」の「＋Special」に登場です。1泊2日、温泉施設に宿泊し、気高い彼女の素朴な素顔に迫りました。話を聞けば聞くほど、親しみの持てる人なんだってことが分かります。

ただ、美しさは時に勘違いを生む。「恵まれている」と勝手な誤解から恨みを買うこともあったでしょう。それでも彼女は謙虚に、努力を惜しまず、どんな時も前を向き続けてきた。生まれ持ったスタイルの美しさ。それは確かにあるのだけれど、それ以上に、真っ直ぐで汚れのない心こそが彼女の美しさではないだろうか。こちらの撮り下ろしでは、"すっぴん"も披露している。その透明感を崇めずにいられない。

斎藤恭代さんの伝説は、これからも続いていく。日本を背負い世界に挑む、国の宝。彼女がいれば、未来は明るい。

＊＊＊

