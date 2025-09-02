“さつまいも”がテーマのお菓子！ディズニーストア「チップ＆デール」コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」
ディズニーストアに、食欲の秋にぴったりな、さつまいもに囲まれた「チップ＆デール」にほっこりや癒やされるお菓子コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」が登場！
本格さつまいもスイーツや「チップ」と「デール」が飛び出す巾着入りお菓子などがラインナップされています☆
ディズニーストア「チップ＆デール」お菓子コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」
発売日：2025年8月26日（火）より順次発売中
販売店舗：ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア
特集ページURL：http://disneystore.jp/sweet-potato-flavor/
ディズニーストアから、秋の味覚“さつまいも”をテーマにしたチップ＆デールデザインのお菓子が登場。
秋らしいほっくりとした色合いのパッケージに、おいしそうなさつまいもに囲まれた「チップ」と「デール」が描かれています。
巾着入りのクッキーは、さつまいもをイメージした帽子をかぶったチップ＆デールが巾着から飛び出すようにあしらわれ、見た目も手ざわりもほっこり。
また、不二家との共同企画「カントリーマアム」から、食欲の秋にぴったりの甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場します。
さつまいもチップスは、国産のさつまいも、種子島産さとうきびを使った砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子です。
さらに「チップ」と「デール」がおいもを美味しそうに頬張る姿に癒やされる、かわいいパッケージの生スイートポテトプリンもラインナップ☆
チップ＆デール さつまいもチップス SWEET POTATO FLAVOR
価格：800円 (税込)
サイズ：約高さ22×幅14×奥行き6cm
内容量：60g
「チップ」と「デール」のパッケージに入った国産さつまいもチップス。
さつまいも、砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子です。
国産のさつまいもに合わせた砂糖には、種子島産のさとうきびが使用されています。
サクサク感のある食べやすいさつまいもチップスです！
【不二家】カントリーマアム チップ＆デール スイートポテト チョコチップクッキー SWEET POTATO FLAVOR
価格：500円 (税込)
サイズ：約縦24×横18×厚み3cm
内容量：個包装13枚
不二家とディズニーストアが共同企画した、不二家チョコチップクッキー「カントリーマアム」に、甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場。
“外はサックリ、中はしっとり”の2つの食感が1枚で楽しめる、大人気のクッキーです。
個包装パッケージもディズニーストアのオリジナルデザインで、さつまいもルックのチャーミングな「チップ」や「デール」が、ほっくりさつまいものイラストとともに描かれています。
個包装デザインは全5種類で、その中からランダムに13個が入っています。
キャラクターの後ろにさつまいもが描かれた3種類の個包装は、左から「チップ」「チップ＆デール」「デール」の順に横に並べると、背景のさつまいもイラストが繋がるのもポイントです☆
チップ＆デール プリン 生スイートポテトプリン SWEET POTATO FLAVOR
価格：1,200円 (税込)
サイズ：約縦8.5×横16×厚み3.2cm
内容量：プリン75g×2、カラメルソース3g×2
芋のうまみが凝縮の生スイートポテトプリンは、さつまいもルックの「チップ」と「デール」を描いた、かわいいパッケージ入り。
じっくり焼いた五郎島金時の焼き芋を裏ごしし、しっとりと甘い味わいのスイートポテトプリンなので、少し冷やして食べるのがおすすめです。
ボックスの中には生スイートポテトプリンとカラメルソースを2個ずつアソート。
カラメルソースをかけて食べるとまた違った味わいが楽しめます。
チップ＆デール クッキー 巾着入り SWEET POTATO FLAVOR
価格：2,600円 (税込)
サイズ：約縦22×横18.5×厚み10cm
内容量：10個
さつまいもをイメージした帽子をかぶった「チップ」と「デール」がかわいい巾着に入ったさつまいもクッキー。
巾着から飛び出すようにあしらわれた「チップ」と「デール」は見た目も手ざわりもほっこり☆
ナチュラルな生地感の巾着とぴったりマッチして、秋らしいデザインになっています。
開けると中には「チップ」と「デール」のお顔をかたどったさつまいも味のクッキーが10枚個包装で入っています。
秋の味覚“さつまいも”をテーマにした「チップ」と「デール」デザインのお菓子が揃う新コレクション。
ディズニーストアにて2025年8月26日より順次販売が開始されている「SWEET POTATO FLAVOR」の紹介でした☆
続きを見る
続きを見る
© Disney
※品切れの場合があります
※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります
※一部店舗で取り扱いがない場合があります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post “さつまいも”がテーマのお菓子！ディズニーストア「チップ＆デール」コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」 appeared first on Dtimes.