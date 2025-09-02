ディズニーストアに、食欲の秋にぴったりな、さつまいもに囲まれた「チップ＆デール」にほっこりや癒やされるお菓子コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」が登場！

本格さつまいもスイーツや「チップ」と「デール」が飛び出す巾着入りお菓子などがラインナップされています☆

ディズニーストア「チップ＆デール」お菓子コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」

発売日：2025年8月26日（火）より順次発売中

販売店舗：ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/sweet-potato-flavor/

ディズニーストアから、秋の味覚“さつまいも”をテーマにしたチップ＆デールデザインのお菓子が登場。

秋らしいほっくりとした色合いのパッケージに、おいしそうなさつまいもに囲まれた「チップ」と「デール」が描かれています。

巾着入りのクッキーは、さつまいもをイメージした帽子をかぶったチップ＆デールが巾着から飛び出すようにあしらわれ、見た目も手ざわりもほっこり。

また、不二家との共同企画「カントリーマアム」から、食欲の秋にぴったりの甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場します。

さつまいもチップスは、国産のさつまいも、種子島産さとうきびを使った砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子です。

さらに「チップ」と「デール」がおいもを美味しそうに頬張る姿に癒やされる、かわいいパッケージの生スイートポテトプリンもラインナップ☆

チップ＆デール さつまいもチップス SWEET POTATO FLAVOR

価格：800円 (税込)

サイズ：約高さ22×幅14×奥行き6cm

内容量：60g

「チップ」と「デール」のパッケージに入った国産さつまいもチップス。

さつまいも、砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子です。

国産のさつまいもに合わせた砂糖には、種子島産のさとうきびが使用されています。

サクサク感のある食べやすいさつまいもチップスです！

【不二家】カントリーマアム チップ＆デール スイートポテト チョコチップクッキー SWEET POTATO FLAVOR

価格：500円 (税込)

サイズ：約縦24×横18×厚み3cm

内容量：個包装13枚

不二家とディズニーストアが共同企画した、不二家チョコチップクッキー「カントリーマアム」に、甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場。

“外はサックリ、中はしっとり”の2つの食感が1枚で楽しめる、大人気のクッキーです。

個包装パッケージもディズニーストアのオリジナルデザインで、さつまいもルックのチャーミングな「チップ」や「デール」が、ほっくりさつまいものイラストとともに描かれています。

個包装デザインは全5種類で、その中からランダムに13個が入っています。

キャラクターの後ろにさつまいもが描かれた3種類の個包装は、左から「チップ」「チップ＆デール」「デール」の順に横に並べると、背景のさつまいもイラストが繋がるのもポイントです☆

チップ＆デール プリン 生スイートポテトプリン SWEET POTATO FLAVOR

価格：1,200円 (税込)

サイズ：約縦8.5×横16×厚み3.2cm

内容量：プリン75g×2、カラメルソース3g×2

芋のうまみが凝縮の生スイートポテトプリンは、さつまいもルックの「チップ」と「デール」を描いた、かわいいパッケージ入り。

じっくり焼いた五郎島金時の焼き芋を裏ごしし、しっとりと甘い味わいのスイートポテトプリンなので、少し冷やして食べるのがおすすめです。

ボックスの中には生スイートポテトプリンとカラメルソースを2個ずつアソート。

カラメルソースをかけて食べるとまた違った味わいが楽しめます。

チップ＆デール クッキー 巾着入り SWEET POTATO FLAVOR

価格：2,600円 (税込)

サイズ：約縦22×横18.5×厚み10cm

内容量：10個

さつまいもをイメージした帽子をかぶった「チップ」と「デール」がかわいい巾着に入ったさつまいもクッキー。

巾着から飛び出すようにあしらわれた「チップ」と「デール」は見た目も手ざわりもほっこり☆

ナチュラルな生地感の巾着とぴったりマッチして、秋らしいデザインになっています。

開けると中には「チップ」と「デール」のお顔をかたどったさつまいも味のクッキーが10枚個包装で入っています。

秋の味覚“さつまいも”をテーマにした「チップ」と「デール」デザインのお菓子が揃う新コレクション。

ディズニーストアにて2025年8月26日より順次販売が開始されている「SWEET POTATO FLAVOR」の紹介でした☆

