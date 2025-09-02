国際卓球連盟（ITTF）は2日、2025年第36週の世界ランキングを発表。「WTTフィーダー・オロモウツ」などのポイントが加算された。今回世界ランキングを自己最高位に上げたのが赤江夏星（日本生命）でWTT公式サイトも躍進を見せる日本の21歳に熱視線を送っている。



■竹谷とのダブルスも制し2冠

赤江はチェコで行われていた「WTTフィーダー・オロモウツ」に第1シードとして出場すると、順当な勝ち上がりを見せて決勝へ進出。迎えた決勝でも ユ・イェリン（韓国）を退けて優勝し、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）とのダブルスも含めて2冠を成し遂げた。

そんな赤江は、発表された最新の世界ランキングのシングルスで13ランク順位を上げて自己最高の50位に。今季国際大会での活躍が目覚ましい日本の21歳が初のトップ50入りを果たした。

WTT公式サイトも赤江に対して、「WTTフィーダーシリーズで本格的に活躍し始めている21歳のカホ・アカエは、女子シングルスの初優勝から2週間で2つのタイトルを獲得した」と称賛。さらに、「オロモウツでの勝利は、彼女の若くエキサイティングなキャリアにおける重要な節目となり、初めて世界ランキングトップ50入りを果たした。シニア選手として名を上げ続けるアカエの活躍には今後も注目だ」と今後の活躍にも期待を寄せている。

赤江は2024年の全日本選手権で3位に入るなど、国内では有数の若手選手として実績を積み重ねてきた。同じ2004年生まれには大藤沙月（ミキハウス）や木原美悠（個人）、横井咲桜（ミキハウス）といった実力者が控えるなか、国際大会でも世界ランキングを上げていけるか注目となる。

