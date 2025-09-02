¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¤¢¤ë35ºÐ°Ê²¼¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¡×2°Ì¡ÖÀ¶¸¶²ÌÌí¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÄ´ºº¤¹¤ë¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡supported by DmMiX¡×¤¬¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë35ºÐ°Ê²¼¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±Ä´ºº¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é1280¿Í¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ÈÍ¶°úÎ¨¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ·ÁÀ®¡£°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤Î10¡Á50ÂåÃË½÷¤ò5ºÐ¹ï¤ß¤Ç³Æ50¿Í¡¢60ÂåÃË½÷¤ò³Æ50¿Í¡¢·×1100¿Í¤ò°ì¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢·×4¥°¥ë¡¼¥×4400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯5·îÅÙ¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¡£Ç¯Îð¤Ï2025Ç¯8·î30Æü»þÅÀ¡£
¡¡3°Ì¤ÏÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¤Ï33.5¡£2°Ì¤ÏÀ¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤Ç¡¢36.4¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¤ÏÊ¡ËÜè½»Ò¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ç¡¢37.8¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£