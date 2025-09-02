サントリーは、飲料ブランドの「BOSS（ボス）」とRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボした「ちいさな鍋つかみ」のプレゼントキャンペーンを9月1日より実施している。なくなり次第終了となる。

ボスと「ドラクエ」とのコラボキャンペーンが複数行なわれている。様々なキャンペーンが用意されており、全国のスーパーやドラッグストア、ホームセンターなどで「ちいさな鍋つかみ」のプレゼントキャンペーンが実施中。こちらはボス缶コーヒーを6本購入することで、対象の鍋つかみが1つ貰えるキャンペーンとなっており、シリーズ作品でおなじみの「スライム」や「スライムベス」、「ドラキー」などをイメージしたデザインの鍋つかみ全5種が用意されている。

このほかにも6缶パックを購入し応募することでグッズが当たるキャンペーンや、二次元コードキャンペーン、レジャーシートが当たるキャンペーンなども用意されている。

(C) ARMOR PROJECT／BIRD STUDIO／SPIKE CHUNSOFT／SQUARE ENIX