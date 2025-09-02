安めぐみ「話す言葉が一気に増えた」1歳次女との密着ショット公開「可愛らしい」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの安めぐみが8月31日、オフィシャルブログを更新。8月の締めくくりに家族の近況を伝え、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの成長ぶりや長女との日常のひとコマを公開した。
【写真】安めぐみ、1歳次女と密着
安は「8月最後。」と題してブログを更新。「こんばんは 今日で8月も最後ですね」と切り出し、「長女は明日から学校が始まり、私もまた早起き生活が始まりますー」と夏休みが終わる家族の様子を伝えた。続けて「いつかの、空がとても綺麗でした」と、夕暮れに染まる空の写真や、「次女は、パパ、ママ、ねぇね、じぃじに加えて、『おいしぃ ありがとぅ』など話す言葉が一気に増えた夏でした」と、次女の言葉が増えたことを明かすとともに次女との2ショットも公開した。
また「昨日は、長女の習い事前に、習い事のお友達親子と一緒にかき氷を食べました」と報告。鮮やかな赤色のいちごのかき氷にクリームをのせた一皿と、それを手に笑顔を見せる自身のショットを公開した。最後は「皆さん毎日本当にお疲れ様です 明日からもゆるゆると、いきましょう」と呼びかけ、「また書きます めぇ」とつづってブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵な空の写真ありがとうございます」「綺麗な空」「萌歌ちゃん色々言葉を覚えてこれから楽しみですね」「もうそんなにお話し出来るですか！！」「可愛らしい」などの声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
