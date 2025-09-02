原菜乃華「にいちゃん」間宮祥太朗との仲良し2ショット公開「尊い」「推し同士」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の原菜乃華が9月1日、自身のInstagramを更新。俳優の間宮祥太朗との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】間宮祥太朗を「にいちゃん」呼びした女優
【Not Sponsored 記事】
◆原菜乃華、舞台挨拶で誕生日サプライズ
2人が声優を務めた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』が8月29日に公開され、8月30日には公開記念プレミアム舞台挨拶が行われた。
8月26日に誕生日を迎えた原。今回の投稿では「サプライズで誕生日をお祝いしていただいて…素敵なケーキまで とても嬉しいです！ありがとうございました」と感謝し、本作のデコレーションが施されたケーキなどを投稿した。
この投稿に、ファンからは「ナンバMG5兄妹がまた見られるの嬉しい」「推し同士」「微笑ましい」「本当の兄妹みたい」「尊い」などと反響が寄せられている。
◆劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を、日本で初めて劇場アニメーション化。主人公・りせ（原）、アリス（マイカ ピュ）、浦井洸（間宮）らが、不思議の国を舞台に繰り広げる冒険を描く。（modelpress編集部）
