最上もが、4歳長女の肩車ショット公開 未婚シングルマザーで「ママだけど、パパでもある」
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの最上もがが1日、自身のInstagramを更新。長女との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】最上もが、4歳長女との仲良しショット
最上は「娘が保育園にいくとき他の子がパパに肩車してもらってるのをみて『いいなあ！やりたい！』て言うのでやってあげたら、そこからブームがきております」とつづり、長女を肩車する自身の姿を公開。「ママだけど、パパでもある」と、未婚のシングルマザーとして子育てに奮闘している心境を明かした。さらに、「子育てにおいての“孤独”ってなかなか厄介だ」と本音もつづり、「がんばれーわたしー」と鼓舞している。
この投稿に、ファンからは「素敵なママ」「応援しています」「もがちゃんかっこいい」「見ているだけで癒される」「景色が綺麗」といったコメントが寄せられている。
最上は2020年11月に妊娠を発表し、2021年5月1日に第1子となる女児を出産したことを報告。未婚のシングルマザーであることを明かしている。（modelpress編集部）
