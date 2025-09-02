影山優佳、手料理5品披露 手書きで紹介も「初めて聞いた」「全部凝っててすごい」
【モデルプレス＝2025/09/02】元日向坂46の影山優佳が1日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、全部凝ってる手料理5品
影山は「9月も宜しく頼みます」と9月への意気込みを報告。「ネギトロの由来は諸説あります」ととうもろこしご飯、あめいろたまねぎのスクランブルエッグ、ネギネギトロ、豚モツのトリッパ、豚バラ鍋の残りなど5品の手料理を丁寧に作った様子を載せ、手書きで紹介した。
この投稿に、ファンからは「想像以上」「料理上手すぎる」「全部凝っててすごい」「美味しそう」「たまねぎのスクランブルエッグ初めて聞いた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆影山優佳、手料理5品を披露
