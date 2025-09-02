ラランド・サーヤ、別れた恋人のものは処分 捨てるよりリユースへ「SDGs。サステナブル！」
お笑いコンビ・ラランドのサーヤが2日、都内で行われたPrime Video『セフレと恋人の境界線』（9月3日からプライム会員向けに独占配信）配信直前イベントに参加した。
【写真】かわいい！高比良くるまのセリフに笑顔をみせるサーヤ
イベントでは、恋愛の悩み相談コーナーが。元カレからもらったものを使うか、捨てるか、という悩みが。サーヤは「捨てます。基本」ときっぱり。「おそろいのものを自分で購入していたら付け続けると思うんですけど。他人からもらったら念がこもる。私は義理人情なんで、次の人への義理。聞かれてバレる方が罪深い」とポリシーを語った。ただ、直後に「元カレのものは、めっちゃ友だちにあげました。捨てるより、横流しでリユース。SDGs。サステナブル！」と高らかに宣言していた。
本作は、『バチェラー・ジャパン』『ラブ トランジット』シリーズ、『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』など数々の話題作を手掛けてきたPrime Videoが新たに贈る、現代の恋愛関係に切り込む新しい形のバラエティ番組。YOU、高比良くるま、サーヤ、千葉雄大ら異なる恋愛観を持つMC陣が、恋愛のカタチが多様化する令和を生きる人々の等身大の恋愛模様を描いた3本の短編映画を観ながら本音＆赤裸々トークを繰り広げる。
3本の短編映画を手掛けるのは、映画『愛がなんだ』やドラマ『1122 いいふうふ』など数々の話題作を生み出してきた今泉力哉監督と、長編デビュー作『ナミビアの砂漠』が第77回カンヌ国際映画祭・国際映画批評家連盟賞を受賞し一躍世界の注目を集めた山中瑶子監督。気鋭の監督陣がそれぞれの世界観を凝縮させて描く短編映画に、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎ら今話題の実力派俳優陣が集結した。
イベントには、YOU、高比良くるま（令和ロマン※高＝はしご高）、千葉雄大、中田青渚、中村ゆり、山下美月も参加した。
【写真】かわいい！高比良くるまのセリフに笑顔をみせるサーヤ
イベントでは、恋愛の悩み相談コーナーが。元カレからもらったものを使うか、捨てるか、という悩みが。サーヤは「捨てます。基本」ときっぱり。「おそろいのものを自分で購入していたら付け続けると思うんですけど。他人からもらったら念がこもる。私は義理人情なんで、次の人への義理。聞かれてバレる方が罪深い」とポリシーを語った。ただ、直後に「元カレのものは、めっちゃ友だちにあげました。捨てるより、横流しでリユース。SDGs。サステナブル！」と高らかに宣言していた。
3本の短編映画を手掛けるのは、映画『愛がなんだ』やドラマ『1122 いいふうふ』など数々の話題作を生み出してきた今泉力哉監督と、長編デビュー作『ナミビアの砂漠』が第77回カンヌ国際映画祭・国際映画批評家連盟賞を受賞し一躍世界の注目を集めた山中瑶子監督。気鋭の監督陣がそれぞれの世界観を凝縮させて描く短編映画に、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎ら今話題の実力派俳優陣が集結した。
イベントには、YOU、高比良くるま（令和ロマン※高＝はしご高）、千葉雄大、中田青渚、中村ゆり、山下美月も参加した。