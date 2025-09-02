2日（火）、東京都心は今年27回目の猛暑日になりました。関東では40℃に迫る所がありそうです。北日本では大雨災害に警戒してください。

＜2日（火）の天気＞

寒冷前線が通過中の東北北部で雨が強まっています。秋田県五城目町では河川が氾濫し、警戒レベルが最も高い緊急安全確保の情報が出されています。午後も東北北部では非常に激しい雨が降り、総雨量が平年の9月1ヶ月分を上回るところがある見込みです。

また、新たな低気圧が進む北海道でも太平洋側を中心に、夜にかけて100ミリ以上の大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

そのほかの地域は広く晴れていますが、前線が次第に南下するため、午後は日本海側で雨の降るところが多くなりそうです。山陰では昼過ぎから、北陸は夜から雨が降りだし、新潟を中心に翌朝にかけてまとまった雨になる見込みです。

●予想24時間降水量（3日朝まで、多いところ）

東北 180ミリ

北陸 100ミリ

＜予想最高気温＞

東北南部〜九州で猛暑になりそうです。東京都心は午前11時までに36.5℃を観測し、年間最多猛暑日日数（27回）を更新しました。前橋や熊谷では39℃まで上がる予想で、関東内陸部では40℃近い暑さになる見込みです。

札幌 25℃（ -3）

仙台 36℃（＋2）

新潟 36℃（＋1）

東京 37℃（＋1）

名古屋 36℃（ -2）

大阪 36℃（±0）

鳥取 36℃（ -2）

高知 34℃（±0）

福岡 31℃（ -3）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

3日（水）も日本海側を中心にくもりや雨になりますが、4日（木）は太平洋側で雨が降る見込みです。5日（金）は一時的に暑さが和らぎますが、土日は日差しが戻るとともに猛暑が復活しそうです。沖縄では3日（水）と4日（木）は雨が降りやすいですが、5日（金）以降は晴れる日が多いでしょう。

■北日本・東日本

3日（水）は北日本で天気が回復する一方で、東日本はくもりや雨になりそうです。日差しが少なくなっても猛烈な暑さが続くでしょう。

4日（木）も東日本を中心に雨が降り、5日（金）にかけて東北も含めた太平洋側で雨が強まる予想です。

4日（木）以降、猛暑日は解消されるところが多いですが、土日も東日本を中心に残暑が厳しくなりますので、お出かけには万全の熱中症対策が必要です。