ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëDFÈÄÁÒÞæ¡Ä¡È¿·Å·ÃÏ¡É¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤¬¸½ÃÏ1Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£Îý½¬½ªÎ»¸å¡¢º£²Æ¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤«¤é¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿DFÈÄÁÒÞæ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¸½¾õ¤äº£²ó¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¡¢Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î62Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿ÈÄÁÒ¡£¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¥±¥¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ú¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Ï60Ê¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï·ç¾ì¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤ËÎÉ¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ¥¢¥¸¥¢¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆþ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£²ó¤âÎÉ¤¤Áê¼ê¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î³«ºÅÃÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ×¤à¥á¥¥·¥³¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ»þ´Ö11»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢NHK¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¡¢Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î62Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿ÈÄÁÒ¡£¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¥±¥¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ú¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Ï60Ê¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï·ç¾ì¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤ËÎÉ¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ¥¢¥¸¥¢¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆþ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£²ó¤âÎÉ¤¤Áê¼ê¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î³«ºÅÃÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ×¤à¥á¥¥·¥³¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ»þ´Ö11»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢NHK¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£