【バレー世界選手権】8強出そろう 唯一の2位通過国フランスは予選で敗れたブラジルと対戦 日本はオランダと3日に対戦
◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)
予選ラウンドを突破した16チームがトーナメント形式の決勝ラウンドを行い、1日に最後の2試合が行われ、ベスト8が出そろいました。
プールD首位通過のアメリカ(FIVBランク6位)はプールE2位通過のカナダ(同12位)と対戦。3-0(25-18、25-21、25-21)でストレート勝利を飾りました。プールE首位通過のトルコ(同5位)と、プールD2位通過のスロベニア(同20位)は激戦。第1セットから幾度のデュースを経て30-28でトルコがうばうと、第3セットでも死闘を繰り広げました。ふたを開けてみれば3-0(30-28、25-13、29-27)とストレート勝利も激しい対決となりました。
これで決勝ラウンド初戦が終わり8強が出そろいました。ベスト8となったのは、オランダ(同8位)、日本(同4位)、アメリカ、トルコ、イタリア(同1位)、ポーランド(同3位)、ブラジル(同2位)、フランス(同13位)。
8強の中でフランスだけが予選ラウンドを2位で通過。次は予選でフルセットの末敗れたブラジルと対戦することとなります。
日本は3日にオランダとの対戦を予定しています。
【1回戦】
◇8月29日
オランダ 3-2 セルビア
日本 3-0 タイ
◇8月30日
イタリア 3-0 ドイツ
ポーランド 3-2 ベルギー
◇8月31日
ブラジル 3-1 ドミニカ共和国
中国 1-3 フランス
◇9月1日
アメリカ 3-0 カナダ
トルコ 3-0 スロベニア
【準々決勝】
◇9月3日
日本 - オランダ
イタリア - ポーランド
◇9月4日
ブラジル - フランス
アメリカ - トルコ
【準決勝】
◇9月6日
◇9月7日